快訊／連四天本土+0！增2例境外移入為無症狀印尼漁工

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

部立桃園醫院感染已造成19例本土案例，其中1例死亡。中央流行疫情疫情指揮中心今（3）日公布最新狀況，連續4天沒有本土病例，但仍有2例境外移入，為無症狀印尼籍漁工。

指揮中心表示，案917及918均為印尼籍20多歲男性漁工，今(2021)年1月16日搭乘同班機來臺工作，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫，迄今無症狀。2人2月1日檢疫期滿後，由仲介公司安排專車至醫院自費採檢，於今日確診。已掌握2名個案之同車接觸者共16人，因有適當防護，列自主健康管理。

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部桃群聚相關個案累積19例，當中有1例死亡，為案863護理師的同住婆婆（案907），她們一家7口已經有6人染疫；另案889、890感染源仍不明，且889去另一家醫院門診看病之後，讓陪家人去看病的案908確診，疫情擴及第二家醫院，指揮中心正著手病毒基因序列佐證889、908兩案間關連性；另今起展開部桃全院採檢「清零計畫」，採檢2088人，預計5日前分批完成。

指揮中心指出，國內截至目前累積917例確診，分別為803例境外移入，75例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中8人死亡、834人解除隔離、75人住院隔離中。

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