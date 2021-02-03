部桃隔離人數降至4288人！醫院隔離剩不到百人

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部桃園醫院院內感染累積19人確診，1人死亡。中央流行疫情指揮中心今（3）日舉行記者會公布部桃事件擴大隔離人數，目前隔離14天的名單共有4288人，當中醫院為63人、社區共有845人、回溯3380人。

指揮官陳時中表示，目前隔離人數4288人，在醫院隔離剩下63人，當中28人集中隔離、居家隔離35人，另有479人解隔離，從總隔離人數扣除。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳時中指出，在回溯的3380人當中，已經有2320人採檢陰性。至於感染源不明案899去另一家醫院門診看病，擴大採檢發現908陽性，陳時中今日也公布目前再採檢166人當中159人陰性，還有7人檢驗當中。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。

▲部桃總隔離人數4288人。（圖／指揮中心提供）

【你可能也想看】

►春節「人流管制法」出爐！樂園只進5成客 景區人太多發簡訊示警

►教育部：全國中小學、公立幼兒園 延後至2月22日開學

►家中有12歲以下孩童 2/18至2/21可請防疫照顧假！

►大學指考延期！ 教育部：改至7月3日至5日辦理



►部桃「清零計畫」3天分5梯次採檢 檢體分送北部4醫學中心

►中小學、公幼延後開學「私幼未規範」 潘文忠解釋原因

►醫護被要求「居檢用傷病假」 陳時中再籲「不要苛責」：不能扣假扣薪