部桃「清零計畫」3天分5梯次採檢　檢體分送北部4醫學中心

記者嚴云岑／台北報導

部立桃園醫院群聚維持19人確診，中央流行疫情指揮中心今（3）日起啟動「清零計畫」針對部桃全院採檢，醫療應變組副組長羅一鈞表示，部桃今起連3天分成5梯次進行採檢，今日預計採檢926人，上午已完成836人，過程順利，受檢者也有保持社交距離，屆時檢體會分送北部4家醫學中心實驗室進行檢驗，結果出來會統一與國人報告。

指揮官陳時中昨表示，部桃清零計畫需採檢員工共有2663人，其中2310人為本院員工，353人為外包，扣除剛採檢完的綜合大樓、2月1日以後裁減隔離者、護理之家員工與1月4日後未到醫院上班，合計575人無需參與外，實際需要採檢的有2088人。

羅一鈞今補充，該數字經確認後，有增加外包人員，需須採檢人員為2136人。現場分成5組，分別為採檢組、引導組、發放組、保全組與維持社交距離組等，總共有70多人協助現場動線安排與維持社交距離。現場關卡則有7道，分別為核對身份、量體溫、刷身分證報到、領試管、檢驗條碼、鼻咽PCR採檢與抽血，都是由部桃與前進指揮所人力支援。

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羅一鈞另提到，每個梯次採檢人數約400~500人，視員工上網用google表單情形略有不同。今日上午有226人同時進行抽血，大家都有維持社交距離。至於選定抗體人數與標準為何？羅一鈞說，目前是針對位於6、7、9、10樓病房等高風險區域，以及流動傳送人員進行抗體檢驗，預計有706人。

前進指揮所指揮官王必勝上午也在臉書PO出在立體停車場的採檢照，盛讚急診醫師動作快又流暢，也感謝友院協助、員工配合，希望一切順利。

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