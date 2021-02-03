醫護被要求「居檢用傷病假」　陳時中再籲「不要苛責」：不能扣假扣薪

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎防疫措施陸續加嚴，包括一人一戶居家檢疫，但近期有醫護人員抱怨醫院要求要自行請傷病假，因為防疫需要隔離、檢疫等，出現扣假、扣薪和扣獎勵金的情形。對此，指揮官陳時中表示，已經請醫事司和各大醫院溝通，醫院裡不要有任何扣假、扣薪或扣獎勵金等情事。

指揮中心加強防疫規定，居家檢疫必須一人一戶，這段期間休假是不能扣薪水的，但卻有醫護人員爆料，被醫院要求要用自己的傷病假，因此會出現扣薪等問題。

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陳時中今指出，基本上醫護人員畢竟處於高風險環境，在這段時間裡，醫院裡不應該有任何扣假、扣薪或扣獎勵金，醫事司已經有向各大醫院溝通過，這段時間比較特別，因有風險請假，和以往事假、病假不同，希望醫院不要苛刻醫護人員，給他們最大的支持。

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