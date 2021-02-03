春節「人流管制法」出爐！樂園只進5成客　景區人太多發簡訊示警

▲主題樂園春節期間進行人流總量管制。（圖／義大世界提供）

記者李宜秦／台北報導

國內新冠肺炎疫情持續升溫，交通部觀光局針對所轄13個國家風景區及25家觀光遊樂業實施總量管制、預警分流遊客及防疫措施，以因應農曆春節連續假期(2月10日至2月16日)出遊潮。

國家風景區人流管制措施：景點容留量

因應COVID-19疫情影響，交通部觀光局針對所轄各國家風景區46處封閉、開放型景點於春節期間執行人流控管工作；其中，封閉型景點遊客量≧ 50%園區景點最大承載量、開放型景點遊客量≧容留量（依據1.5公尺社交距離及景點面積計算）時，交通部觀光局即派員進行總量管制分流措施，併以簡訊、官網發布訊息、刊登電子看板等方式，通知遊客暫勿前往該景點並至其他周邊景點旅遊。

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另交通部觀光局就各國家風景區春節期間實施人流管制景點及措施部分函請地方政府協處，相關管制措施亦隨時依據中央流行疫情指揮中心發布相關指引公告滾動檢討國家風景區景點管制措施。

▲觀光局公告樂園、風景區管制方法。（圖／義大世界提供）

主題樂園人流分級通報：宣導、分流、管制

考量春節會有大量出遊潮，交通部觀光局因應中央流行疫情指揮中心防疫指引指導，針對易發生大量遊客湧入之熱門主題樂園（例如：六福村、小人國、麗寶樂園、九族文化村、劍湖山及義大世界），於連假期間實施遊客總量管制措施，建立開園後定時通報機制，朝提前預警宣導、分流、管制等面向，訂定防疫安全承載量之A（60%）B（55%）C（50%）分級應變行動方案，採總量管制，即時預警分流遊客。

而主題樂園之防疫安全承載量，以各主題樂園園區面積與社交距離(1.5 公尺)安全面積之關係，約估為該園區遊客最大承載量50％，如麗寶樂園的防疫安全承載量約37,500人、六福村主題遊樂園約15,000人、九族文化村約15,000人、劍湖山世界約15,000人、小人國主題樂園約10,310人、義大世界約7,500人。