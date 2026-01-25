急跳槽可能是「破壞緣分」　日暢銷禪師作家：要不顧一切努力嘗試

▲日本禪師枡野俊明提到，急著跳槽，可能是破壞緣分的行為。（圖／CFP）



文／枡野俊明

摘自／平安文化《別太把別人當回事：活得心安理得，從容自在的禪練習》

「我對將來是否能夠持續做目前的工作缺乏自信。」、「我不知道現在的工作是不是自己真正想做的工作。」經常聽到有人這麼說，尤其是年輕的世代，往往存在著一看苗頭不對，就頻繁跳槽的傾向。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但是，既然從事目前的工作，就代表和這份工作之間有「緣分」，至少自己有想要在這家公司，或是在這個組織工作的想法，而且對方也接受了你的這種想法，所以才會有「現在」。也就是說，雙方結了緣。要充分運用這種緣分，通常破壞這種緣分的人不是別人，而是我們自己。

當然，也許會產生「是不是還有其他更適合我的工作？」、「應該有其他能夠充分發揮我能力的工作」之類的想法，尤其當得知朋友或是在工作上認識的朋友，在工作內容或是待遇方面比自己看起來更出色，更容易產生這樣的想法。

但是正如俗話所說，「別人家的草坪看起來總是比較綠」，人總是覺得「外國的月亮比較圓」。錢多事少又有趣，而且還很有成就感⋯⋯即使找遍全天下，也找不到這樣的工作。

任何工作都有辛苦，也會遇到瓶頸，但是我認為，只有承擔這些辛苦，克服瓶頸，才能成為更成熟的職場人，也讓自己成為更完整的人，更能夠體會到充實感。

我認為，在獲得機會的地方，要不顧一切地努力嘗試看看。就像臨濟義玄禪師曾經說過這樣一句話——「隨處作主，立處皆真。」

這句話的禪意是，無論在任何地方，在任何環境下，都不受到人、事、物的影響，不隨波逐流，以自己為主體行動，就能夠發現真理，找到真實的自己。以自己為主體行動，就是正面迎戰，就是全力以赴。

如果對工作抱著消極的態度，就無法擺脫「被動」的感覺，因為這種感覺會讓人產生「隨便應付一下就行了」的想法。有辦法在隨便應付的工作，隨便完成的工作中找到樂趣，或是成就感嗎？不可能吧。這完全是破壞緣分的行為。

只有認真投入，才能夠激發出巧思，在工作中結合新的創意，也就是讓工作有「自我特色」，只有在自我特色中，才能夠找到樂趣和成就感。

當工作具備自我特色，往往能夠受到眾人的肯定，認為「他（她）的工作成果就是與眾不同」，這就是充分發揮緣分的結果。

談到工作時，人們常提到所謂的「天職」，但天職無法「找到」，而是必須「（靠自己）讓工作成為天職」。在工作上徹底追求自我特色，久而久之，就會發現工作成為了自己的天職，不，是自己把工作變成了天職。

「現在」所得到的「緣分」，就是邁向天職這條道路的起點。

★本文摘自平安文化《別太把別人當回事：活得心安理得，從容自在的禪練習》，作者枡野俊明，曹洞宗德雄山建功寺住持、庭園設計師、多摩美術大學環境設計系教授。他以樸實、溫暖、充滿智慧的文字，為現代人寫下無數化煩解憂的心靈勵志著作，曾撰寫《別對每件事都有反應》一書爆紅，系列作品全球累積銷售突破百萬冊。