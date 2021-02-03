中嘉改提華視進駐52頻道　費鴻泰：NCC施壓一如「黑道私設刑堂」

▲國民黨團「硬撤中天 強塞華視 圖利財團 NCC 文化部 髒兮兮」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

中天新聞台自52頻道下架後，包括華視、寰宇、台視都積極搶入，中嘉原本提寰宇新聞台，但NCC證實已撤件，華視2日表示，董事會通過和中嘉的合作案，雙方將盡速簽約合作。對此，國民黨團總召費鴻泰3日痛批NCC作法宛如「黑道私設刑堂」，黨團書記長鄭麗文更直指這是政治判決，一切考量都牽動民進黨2024選戰的暗中角力。

國民黨團3日召開記者會，鄭麗文痛批，中天新聞台被撤照後，NCC主委陳耀祥不顧外界反應及中立立場，公開幫公廣集團華視送作堆，即便是中嘉系統台提出的名單沒有華視，卻施壓讓中嘉知難而退，民不與官鬥，果然就把寰宇給撤了，很明顯就是要給華視，一切都按照總統府去年外洩的劇本走。

黨團總召費鴻泰表示，這兩年感覺台灣的天空總是黑雲密佈，回想去年5月16日總統密件曝光，提到NCC主委由陳耀祥擔任比較聽話，補提的兩位委員可以配合處理中天，直呼「這好像黑道私設刑堂」。

費鴻泰指出，去年11月18日，NCC以七比零決議中天新聞台不予續照，當天陳耀祥公開呼籲給公廣集團一個機會，「這叫做就地分贓！就是黑道治國的做法」，什麼時候中華民國民主變得如此墮落？

鄭麗文也痛批，這已經是台灣民主史上最大污點，過程中臭不可聞，認為這是民進黨因2018年選舉慘敗的秋後算賬，「剷除中天之後，以防未來2022重演民進黨地方選舉一敗塗地的悲劇，全部都是政治考量、政治判決。」

鄭麗文抨擊，陳耀祥直接喊話希望要給華視，公開對系統台施壓，除了政治判決外，背後更黑、更髒的是民進黨派系想掌控媒體，直接影響未來2024總統大選民進黨的暗中角力，「蔡英文怕提前跛腳，直接給NCC主委壓力，讓52台這塊肥肉不被派系吞食。」

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