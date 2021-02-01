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52台換這家！空頻2個月傳「華視進駐」　NCC證實了

▲▼ 華視大樓。（圖／華視提供）

▲中嘉數位已撤件頻道變更申請案，傳改送華視到52台。（圖／資料照，下同）

文／中央社

52台空頻近2個月，NCC證實中嘉數位已撤件寰宇新聞台，業界傳出華視將以每戶新台幣0.3到1元之間上架費跟中嘉數位簽約；華視表示，董事會已通過和中嘉的合作案，但內容還無法對外說明。

中天新聞台在去年不予換照後，外界關注中天新聞台所在的52台由誰來進駐。NCC在今年1月20日首次審核52台移頻案，但是決議續行審議，除了關注消費者收視習慣外，也考量新聞頻道製播能力，包括新播與首播比例等。

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▲▼ 華視總經理莊豐嘉。（圖／華視提供）

▲華視總經理莊豐嘉。

中嘉數位旗下12系統原本提寰宇新聞台，大豐3系統與台灣寬頻通訊（TBC）5系統申請CNN進駐，在嘉義縣經營的世新、國聲申請以英語發音的法國新聞台FRANCE 24進駐，其餘42家系統送空頻。不過，國家通訊傳播委員會（NCC）副主委翁柏宗今天證實，中嘉數位已經撤件頻道變更申請案。

業者透露，華視會付上架費，已經在與中嘉數位進行簽約流程，由中嘉數位成為華視新聞台的頻道代理商，後續再跟其他系統業者洽談，中嘉數位撤件寰宇新聞台後，應該會改送華視到52頻道。

華視對此表示，經過和系統業者積極洽談，華視董事會通過和中嘉的合作案，但是基於商業洽談機密，具體合作內容和時間尚無法對外說明。

不過，業界分析，中嘉數位旗下雖然握有109.8萬戶，但是中嘉數位就算改送華視，還有另一個競爭對手台視。

業者指出，台視日前公開宣示積極爭取52台的決心，加上台視不僅跟各家系統業者關係好，原本也有上架到系統上，主要進行的只是「移頻」作業，後續誰會進駐52台，恐怕還有變數。

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