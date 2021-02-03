造假信徒名單引爆疫情！南韓法院判新天地教會「妨礙疫調」無罪

▲南韓大邱新天地教會去年的群聚感染，正式引爆南韓疫情。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發至今已滿一年，回顧去年2月大邱出現首例來自新天地教會的確診者後，成為繼中國之後，全球第2個陷入全國大流行的國家，當時教會相關人士被指控交給防疫當局的完整信徒名單造假、妨礙疫調工作。對此，南韓法院今（3）做出判決，認定其無罪。

根據《韓聯社》報導，大邱地方法院刑事11部部長法官金相潤（김상윤）於3日上午，針對新天地大邱教會支派長A某等8人作出無罪判決，認為當初要求交出完整信徒名單時，只是為了方便進行疫調而實施的事前準備階段，並非傳染病預防法與實行細則所定義的疫調工作，因此無法以法律做出處罰。

法官金相潤表示，「依其被告事實來看，難以看出教會相關人員何種舉動，對公務員的公務執行做出何種妨礙，因此（難以定罪）。」

2020年2月18日南韓大邱傳出首例感染者，經確認後為新天地教會信徒，大邱市府於該月20日要求教會交出完整信徒名單，然而A某等人顧慮到部分信徒擔憂身份曝光，竟私自竄改名單、記錄上少了133人，因此被認為妨礙疫調工作而遭起訴。

據悉，新天地教會邁入90歲高齡的教主李萬熙（이만희）於今年1月13日，在涉嫌違反防疫的部分被水原地方法院一審判處無罪。

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