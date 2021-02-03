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社會 社會焦點 保障人權

獨／保母「滾水剝皮」燙傷1歲嬰！媽崩潰腿軟還遭譏：被妳女兒打敗

記者郭世賢／基隆報導

基隆市安樂區黃姓保母照顧1歲3個月大女嬰，女嬰前胸到腹部、腳部遭滾燙熱水燙傷，有如滾水剝皮般嚴重受創，劉姓女嬰的母親氣得控告保母業務過失致重傷。媽看了心好痛說，健康的小孩，安心交給有證照的保母照顧，怎麼會變成這樣？

▲▼ 。（圖／民眾授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲基隆市黃姓保母照顧1歲3個月大女嬰，遭滾燙熱水燙傷 。（圖／民眾授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權，下同）

女嬰母親向《ETtoday新聞雲》記者指出，2020年11月23日晚上7點多女兒在保母家中，保母在廚房用水壼煮熱水，熱水沸騰關火，女嬰跟在後面，準備要拿出來客廳時，一轉身碰到她女兒，滾燙熱水直接淋在女兒身上，女兒當場哇哇大哭，造成下巴、前胸、腹部、左前臂、左大腿出現大面積水泡、紅腫、脫皮。

女嬰母親下班從台北搭公車回家，當時在高速公路上，接到保母打來電話說，「妳女兒被熱水燙傷，很嚴重！叫媽媽趕快來看！」女嬰母親說，有先沖冷水嗎？若嚴重要趕緊送醫急救，媽媽心裡一直擔心女兒情況，在基隆長庚醫院站牌下車，下車時壓力大到全身無力腿軟，在醫院急診室門口苦等，卻看到保母是搭計程車送醫院，打開女嬰包在身上的毛毯，母親氣到說，「我女兒燙傷那麼嚴重，為什麼不叫救護車？」

▲▼ 。（圖／民眾授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲1歲3個月大女嬰活潑且可愛 。（圖／民眾授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

女嬰燙傷面積大留院在急診病房治療觀察，醫院立即通報社會疑家暴案件，事發隔日社會處社工打電話給女嬰的母親，母親委屈又氣回社工說，「是保母熱水燙傷我女兒！」事後基隆市社會處介入調查。

事發當日又看到保母女兒的視訊電話跟保母，當著家長面前說，「被燙傷的女兒打敗！」保母還改口說，是妳女兒自己雙手去觸摸滾燙熱水壺，打翻後燙到的，但母親認為，雙手10根手指頭都沒有燙傷痕跡，怎麼可以賴在我女兒身上。

▲▼ 。（圖／民眾授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲女嬰15%的體表面積受到二度嚴重燙傷 。（圖／民眾授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

女嬰母親說，女兒住院期間，保母傳訊息給她說，女兒乖不乖？有時也會到醫院探望，卻不是關心女嬰傷勢，而是在受害者面前跟保母女兒討論女兒結婚準備事宜等，女嬰母親認為，完全漠視他女兒傷勢。

女嬰父母親說，「我不知道所謂的重傷害的界線在哪裡，我只知道燙成這樣，不叫重傷害嗎？」 女嬰爸媽跑遍各大專治燙傷醫院求助，後來天天從基隆到板橋醫院換藥，女嬰因此留下陰影，睡覺時常常突然驚醒大哭不停，嚇到漏尿，未來恐留下疤痕，家屬不滿保母事後沒拿出誠意道歉，並控告保母業務過失致重傷。

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