影／部桃「清零計畫」3日啟動　鄭文燦：若沒風險2月6日恢復營運

記者沈繼昌／桃園報導

配合中央流行疫情指揮中心啟動部桃「清零計畫」，桃園市長鄭文燦3日表示，「清零計畫」若順利無風險，預估6日可慢慢恢復營運，下週將邀集全市11家責任醫院舉行聯防會議，以盤點春節急診、門診及住院能量盤點，以因應春節連續假期各醫院醫療能量。

▲桃園市長鄭文燦3日表示，部桃清零計畫3日啟動，3日至5日是檢查期，視結果再做下階段評估，若沒風險，6日將恢復營運。（圖／記者沈繼昌攝）

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鄭文燦今日主持市府防疫專案會議後受訪時指出，目前有兩個專案，部桃專案4300多人要在5日完成採檢，並進入自主健康管理，另一個則是部桃「清零專案」則有2088位，包括外包人員必須完成PCR的核酸檢測，都是在5日前要完成，部桃專案目前在採檢方面非常順利，我們南北各設一個採檢站，一天最大的容量可以到達600人，所以5日前完成沒有問題。

▲桃園市長鄭文燦3日表示，部桃清零計畫3日啟動，部桃醫護人員將在5日前完成全部核酸檢測。（圖／記者沈繼昌攝）

他表示，至於部桃清零計畫則是今日到5日，3天要完成核酸檢測，如果沒有風險，部桃才會啟動恢復營運計畫，衛生福利部與部桃應該會做好充分準備，市府會全力協助，畢竟11日後就進入春節連假，春節期間市府將邀集全市11家主要責任醫院如何保有急診、門診與住院能量，這關係到市民與病人就醫的權利，會在8日與下週一下午再召開一次春節聯防會議，以確定各醫院醫療能量。

鄭文燦強調，這次疫情需掌握即時採檢、即時疫調、即時隔離，及即時消毒等四個即時，都是在1天內完成，只要有確診個案，當天一定做完初步疫調、足跡場所消毒、把隔離民眾匡列，隔天全部執行，將可能具感染期前期匡列，4個即時都在1、2天內必須完成。

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