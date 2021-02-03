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南下高雄挺黃捷　吳怡農：罷掉她對政治工作者是重大打擊

記者洪靖宜／高雄報導

罷免市議員黃捷案將於6日登場，黃捷把握選前每分每秒，反制動作頻頻，甫上任的民進黨台北市黨部主委吳怡農將也現身高雄鳳山，為黃捷拉「不同意罷免票」。吳提到，如果黃捷被罷免，對台灣所有政治工作者來說都會是非常大的打擊，因此要把好的議員留在市議會；黃捷也盼這種「報復式」的罷免就停留在鳳山，讓台灣回歸溫暖的社會。

▲吳怡農為黃捷站台 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲吳怡農為黃捷站台 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲吳怡農為黃捷站台 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲民進黨立委、議員也都陪著黃捷掃街 。（圖／記者洪靖宜攝）

高雄市議員黃捷罷免案將於本周六舉行投票，黃捷近期每天都於路口掃街呼籲支持者投下不同意罷免，除了受在地民進黨立委、議員支持外，就連台北市黨部主委吳怡農3日也現身鳳山，與民進黨高雄市黨部主委的趙天麟委員、立委許智傑以及鳳山區市議員張漢忠、陳慧文、林智鴻，全為黃捷站台掃街拜票，希望能藉由吳怡農高人氣，來喚起更多不同意罷免票。

吳怡農表示：「如果黃捷被罷免的話，我覺得這對台灣所有政治工作者來說，都會是一個非常大的打擊，今天許多朋友跟黃捷站在一起，就是希望所有鳳山人可以站出來，禮拜六投個票，把好的議員留在市議會，肯定認真工作的市議員，一個為勞工權益、為托育為性別平權發聲的議員在高雄市議會。」

▲吳怡農為黃捷站台 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲吳怡農為黃捷站台 。（圖／記者洪靖宜攝）

不過，一場地方性的罷免選區，不僅高雄地方立委和議員全站出來挺黃捷，現在就連台北市黨部主委也特別南下，看得出民進黨傾是全黨之力。吳怡農則強調，「就是肯定努力工作的民代，其他的詮釋就不需要，每個人把個人的利益都放下來，因為我們知道高雄市議會需要更多代表進步價值的民意代表。」

針對吳怡農特地來站台，黃捷說：「當然非常高興！擁有高人氣的政治的明星可以來到鳳山為我們加持，很希望說這一場全台灣人都在看的選舉，能夠就在這裡畫下一個句點，希望2月6號一定要站出來投下不同意罷免票，讓這場選舉就停留在鳳山，未來不會再有報復式的選舉，報復式的罷免，讓台灣回歸一個美好回歸個溫暖的社會。」

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