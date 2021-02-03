名嘴引歷史暗喻：少康中興存疑　韓拉趙「長平之戰」坑殺40萬大軍

▲韓國瑜、趙少康結盟的態勢相當明顯，但是歷史上趙國卻是被韓國拖下水。（合成圖／記者李毓康、屠惠剛攝）

記者林彥臣／綜合報導

資深媒體人趙少康1日證實已申請回復國民黨籍，而且前高雄市長韓國瑜也在去年9月就勸進他選黨主席，消息見光後不久，韓國瑜隨即在臉書發文表示，感謝趙少康在國民黨最艱困的此刻願意挺身而出、擔起重任，「韓趙結盟」的態勢儼然成形。對此資深媒體人黃創夏也在引用歷史在臉書發文，「少康中興」存疑，「韓」拉「趙」下水，倒是造成了「長平之戰」被白起坑殺40萬大軍！

黃創夏先是在1日發文表示，「少康中興」？可是太史公在《史記·夏本紀》中並無如此記載⋯⋯。

黃創夏2日又發文指出， 史上真有「少康中興」？存疑⋯⋯「韓」拉「趙」下水，倒是造成了「長平之戰」被白起坑殺40萬大軍！

▲資深媒體人黃創夏，引用「少康中興」與「長平之戰」的典故，分析韓趙結盟。（圖／翻攝雲端最前線直播畫面）



黃創夏所引用的「少康中興」的典故，源自於夏朝第三個天子太康，遭到后羿討伐失勢，后羿勢力隨後又遭到寒浞篡奪，太康之孫少康出逃他國，最後率軍討伐寒浞，中興夏朝政權，稱為「少康中興」。

但是在司馬遷的《史記·夏本紀》提到少康的部分只有「中康崩，子帝相立。帝相崩，子帝少康立。帝少康崩，子帝予立。」也就是他只交代他的即位與駕崩，並沒有提到「少康中興」的事件。甚至由於夏朝沒有文字，現代史學家對於夏朝本身是否存在，都是存疑的。

黃創夏引用的另一個典故「長平之戰」，最初是秦國與韓國交戰，秦國取得重要城邑「野王」，切斷韓國領土「上黨」郡與國都「新鄭」之間的聯繫，韓王原本打算將上黨割讓秦國求和，但是由於百姓畏懼秦國的嚴刑峻法，上黨郡守馮亭則私自決定將城池，獻給同樣來自「三家分晉」的另一個鄰國趙國。

馮亭派遣使者前往趙國表示願意獻上上黨境內17座城池，趙王欣然答應，派遣大將廉頗接管城池，於是趙國從此捲入與秦國的戰爭，在最關鍵的戰役「長平之戰」，秦國終於取得慘勝，主帥白起下令坑殺趙國40萬降卒。

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