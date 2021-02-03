　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

名嘴引歷史暗喻：少康中興存疑　韓拉趙「長平之戰」坑殺40萬大軍

▲▼韓國瑜、趙少康。（合成圖／記者李毓康、屠惠剛攝）

▲韓國瑜、趙少康結盟的態勢相當明顯，但是歷史上趙國卻是被韓國拖下水。（合成圖／記者李毓康、屠惠剛攝）

記者林彥臣／綜合報導

資深媒體人趙少康1日證實已申請回復國民黨籍，而且前高雄市長韓國瑜也在去年9月就勸進他選黨主席，消息見光後不久，韓國瑜隨即在臉書發文表示，感謝趙少康在國民黨最艱困的此刻願意挺身而出、擔起重任，「韓趙結盟」的態勢儼然成形。對此資深媒體人黃創夏也在引用歷史在臉書發文，「少康中興」存疑，「韓」拉「趙」下水，倒是造成了「長平之戰」被白起坑殺40萬大軍！

黃創夏先是在1日發文表示，「少康中興」？可是太史公在《史記·夏本紀》中並無如此記載⋯⋯。

黃創夏2日又發文指出， 史上真有「少康中興」？存疑⋯⋯「韓」拉「趙」下水，倒是造成了「長平之戰」被白起坑殺40萬大軍！

▲賴祥蔚、黃創夏。（圖／翻攝雲端最前線直播畫面）

▲資深媒體人黃創夏，引用「少康中興」與「長平之戰」的典故，分析韓趙結盟。（圖／翻攝雲端最前線直播畫面）

黃創夏所引用的「少康中興」的典故，源自於夏朝第三個天子太康，遭到后羿討伐失勢，后羿勢力隨後又遭到寒浞篡奪，太康之孫少康出逃他國，最後率軍討伐寒浞，中興夏朝政權，稱為「少康中興」。

但是在司馬遷的《史記·夏本紀》提到少康的部分只有「中康崩，子帝相立。帝相崩，子帝少康立。帝少康崩，子帝予立。」也就是他只交代他的即位與駕崩，並沒有提到「少康中興」的事件。甚至由於夏朝沒有文字，現代史學家對於夏朝本身是否存在，都是存疑的。

黃創夏引用的另一個典故「長平之戰」，最初是秦國與韓國交戰，秦國取得重要城邑「野王」，切斷韓國領土「上黨」郡與國都「新鄭」之間的聯繫，韓王原本打算將上黨割讓秦國求和，但是由於百姓畏懼秦國的嚴刑峻法，上黨郡守馮亭則私自決定將城池，獻給同樣來自「三家分晉」的另一個鄰國趙國。

馮亭派遣使者前往趙國表示願意獻上上黨境內17座城池，趙王欣然答應，派遣大將廉頗接管城池，於是趙國從此捲入與秦國的戰爭，在最關鍵的戰役「長平之戰」，秦國終於取得慘勝，主帥白起下令坑殺趙國40萬降卒。

►蘭蔻「最強發光粉餅」現省701元！

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
雞排妹只穿丁字褲…被帥醫師拍屁股羞喊「蠻爽的」　網戰翻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

名嘴引歷史暗喻：少康中興存疑　韓拉趙「長平之戰」坑殺40萬大軍

趙少康重返國民黨　黨中央核定通過「黨籍2/1生效」

蔡沐霖號召挺黃捷　鳳山青年投稿：罷免絕非報復工具

高虹安出席亞太國會議員聯合會　爭取台灣重返WHO

快訊／連12天擾台！共機運8技偵機闖我西南空域　空軍廣播驅離

農農來了！黃捷罷免案倒數3天　吳怡農明現身鳳山掃街力挺

民眾黨：「高房價＋低薪」無解　端賴品妤時尚照就在乎年輕人？

緬甸爆發軍事政變　國民黨「挺民主」表態：儘速釋放翁山蘇姬

趙少康選黨魁難題　黃暐瀚揭真相：不管江啟臣怎麼決定都已重傷

陸軍少校墜樓送醫不治　六軍團成立專案小組調查中

雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙

雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

台南自撞車禍6無生命跡象　驚悚畫面曝光

時速100過10cm高低差「彈一下」　死者家屬擬國賠：道路設計不良

台南6死車禍！3對情侶出遊自撞　目擊者還原現場：有聽到呻吟聲

台南6死車禍「奪命死因」出爐！　頸椎斷裂...出借車主：不知他無照

台南6死車禍！駕駛無照撞成廢鐵 律師曝：車主恐需連帶賠償家屬

名嘴引歷史暗喻：少康中興存疑　韓拉趙「長平之戰」坑殺40萬大軍

趙少康重返國民黨　黨中央核定通過「黨籍2/1生效」

蔡沐霖號召挺黃捷　鳳山青年投稿：罷免絕非報復工具

高虹安出席亞太國會議員聯合會　爭取台灣重返WHO

快訊／連12天擾台！共機運8技偵機闖我西南空域　空軍廣播驅離

農農來了！黃捷罷免案倒數3天　吳怡農明現身鳳山掃街力挺

民眾黨：「高房價＋低薪」無解　端賴品妤時尚照就在乎年輕人？

緬甸爆發軍事政變　國民黨「挺民主」表態：儘速釋放翁山蘇姬

趙少康選黨魁難題　黃暐瀚揭真相：不管江啟臣怎麼決定都已重傷

陸軍少校墜樓送醫不治　六軍團成立專案小組調查中

台裔紐約市長候選人「楊安澤」確診新冠肺炎　已出現輕微症狀

13種接吻方式都有不同含義　越親感情越濃烈

新北地下豆腐工廠！蒼蠅爬滿成品「流入市場」　業者現身回應了

遭《西方極樂園》女星控「誘姦、洗腦操控」！　瑪麗蓮曼森反擊：扭曲事實

給貓咪「100根逗貓棒」天堂驚喜牠嗨爆　下秒被阿金全拆光

自然50 美麗無齡／公主系保養品！珍稀「雪玫瑰」讓肌膚迷人綻放

劉品言健身穿太辣…中間鏤空洩半球　鏟11kg「胸部0縮水」秘訣曝光

FBI拂曉突襲民宅…反遭「色魔」偷襲爆槍戰　2探員死亡3人受傷

名嘴引歷史暗喻：少康中興存疑　韓拉趙「長平之戰」坑殺40萬大軍

4歲女兒吃火鍋感染！爸媽「幫清便便」　隔天一家人下場超慘

68歲阿嬤一周跑5天夜店跳通宵　不喝酒只要柳橙汁...驚人家世曝

政治熱門新聞

反擊！　綠點名拉下藍3戰將：罷免謝龍介成功率非常高

趙少康重返國民黨　黨籍審查正式通過回溯2月1日生效

蔡沐霖號召挺黃捷　鳳山青年投稿：罷免絕非報復工具

黃創夏：韓拉趙「長平之戰」坑殺40萬大軍

高虹安出席亞太聯合會　爭取重返WHO

大學生返鄉了！拉下黃捷藍有3大難關　藍態度急降溫

快訊／連12天擾台！共機運8技偵機闖我西南空域　空軍廣播驅離

黃捷罷免案倒數　吳怡農明現身鳳山掃街力挺

陸軍少校墜樓送醫不治　六軍團成立專案小組調查中

趙少康選黨魁？黃暐瀚揭江啟臣難題

民眾黨：「高房價＋低薪」無解　端賴品妤時尚照就在乎年輕人？

罷免黃捷倒數！王世堅「3字」斷言結局

王婉諭抵制「罷免黃捷車隊」歧視　李來希提五問嗆：談婊論婊剛好

緬甸爆發軍事政變　國民黨：儘速釋放翁山蘇姬

更多熱門

相關新聞

重返國民黨！趙少康黨籍2/1生效

重返國民黨！趙少康黨籍2/1生效

資深媒體人趙少康申請回復國民黨籍，由國民黨台北市黨部簽出回復黨籍申請文件，國民黨組發會2日進行作業，將趙少康「歸建」台北市黨部大安區黨部，黨籍回溯自2月1日起生效。

趙少康選黨魁？黃暐瀚揭江啟臣難題

趙少康選黨魁？黃暐瀚揭江啟臣難題

修內規讓趙少康參選黨魁？　馬英九：江啟臣及中常委決定

修內規讓趙少康參選黨魁？　馬英九：江啟臣及中常委決定

頗有郭董之風的趙少康

頗有郭董之風的趙少康

林為洲：國民黨需要的不是救世主

林為洲：國民黨需要的不是救世主

關鍵字：

趙少康少康中興韓國瑜黃創夏長平之戰

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹痛哭「點名翁立友」！

空姐酒醉半裸尖叫遭解雇　提告復職敗訴

翁立友公司怒問「現在是想怎樣」　對質雞排妹經紀人對話曝光

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

雞排妹被帥醫師拍屁喊「蠻爽的」　網兩邊戰翻

南檢完成自撞車禍6人死亡案相驗

獨／雙胞胎妹魂斷6死車禍！她淚：下輩子讓妳當姊姊

熱戀1個月共赴黃泉！友IG悼念：回來好嗎？

台南市台江大道實勘橋梁銜接路面無落差

狠嗆夜店公關：死去哪　吳兆絃經紀人還原過程

姑丈擬提國賠：道路設計不良

學長開會大喊「奶頭露出來」　女大生痛哭

丈夫性功能障礙無子！婆婆提議由堂哥代行房播種

哈士奇吞萬價鱷魚　找嘸上顎殘骸

男大生撞法拉利慘死！科技總座嗆：撞山壁提國賠嗎？

更多

最夯影音

更多
雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙

雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙
雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面