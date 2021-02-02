一下車就打人！中華電信工程車追撞前車　挨撞的駕駛氣噗噗揮拳

記者白珈陽／台中報導

臉書社團《爆廢公社公開版》2日下午出現一則影片，一輛銀色轎車於台中市北屯區台74線快速道路外側車道，疑遭後方中華電信工程車追撞，儘管碰撞不大，轎車駕駛竟一下車就氣得直往工程車駕駛頭部揮拳，過程遭後方車輛行車紀錄器拍下PO網，網友見狀直呼動手打人太過分，也說「恭喜中華電信員工有年終囉！」

▲轎車駕駛（左）往中華電信工程車駕駛頭部猛揮一拳。（圖／民眾提供）

影片中，穿著黑色羽絨衣的轎車駕駛柯男（46歲）與工程車駕駛劉男（63歲）理論完，原要返回車內，但好像越想越氣，突然回頭往劉男頭部重重揮了一拳，後方駕駛看得膽戰心驚，頻喊「欸欸欸欸，不可以這樣」，柯男疑發現遭到拍攝，走向後方車輛朝駕駛比手畫腳。

▲劉男挨打後，不住撫摸疼痛部位。（圖／民眾提供）

警方表示，這起糾紛發生於2日下午2時15分，劉男駕駛自小客沿台74線外側車道往潭子方向行駛，因未注意車前狀況不慎撞上前方的柯男車輛，導致事故發生。

警方指出，據報到場時2人已未有衝突，雙方也沒多做表示，遂讓2人填寫資料後離去；事後發現該則影片，即立刻通知雙方，惟挨打的劉男低調表示不願提告，至於動手的柯男已涉及社會秩序維護法，將通知其到案並依法函送。



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