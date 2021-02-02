遍地血跡！台中健身房23人大亂鬥1死6傷　警逮19人4人在逃

▲大雅昨發生械鬥案，轄區警方帶回19人。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市大雅區1日晚間發生械鬥案，9名男子持空氣槍至中山十一路一處私人健身房談判，健身房內14人見狀即拿起球棒、撞球桿、小刀反擊，演變成23人大亂鬥，未料來犯的9人慘遭痛毆，其中1名連姓男子更傷重不治，而健身房內僅3人受傷，經送醫救治無大礙。警方獲報火速將雙方共19人逮捕帶回，仍有4人在逃，警方已掌握車牌號碼及身分，將盡速追緝到案；經警漏夜偵訊，初步了解為私人糾紛，訊後依群聚鬥毆、傷害致死等罪將嫌犯移送台中地檢署偵辦。

據悉，警方昨晚6時許接獲報案，稱有糾紛，但到場時見鐵皮健身房的鐵門關閉，外圍環境也無打鬥痕跡，再次詢問報案人，對方稱「那可能就沒有了」，惟此時警方見有一名民眾倒在路邊，向其了解後知悉鬥毆發生在健身房內，遂衝進鐵皮屋，赫見裡頭有數十人、遍地血跡，警方第一時間帶回15人，並將傷者送醫，後續警方於附近農田、房屋、車輛搜查，再帶回4人。

▲健身房內遍地血跡。（圖／民眾提供）

據查，雙方人馬互相認識，9名男子持空氣槍至該處時即發射鋼珠，健身房內14名男子見狀便隨手拿起手邊的球棒、撞球桿等物回擊，整場械鬥共造成7人受傷，其中闖入健身房一方有3人受傷 （24歲謝男、32歲李男、 30歲李男） 、1人死亡（33歲連男，遭鈍器重擊，送醫急救不治死亡）；健身房內3人受傷（24歲李男、 23歲林男、47歲管男），經送往醫院救治，目前已無大礙。

警方透露，尋仇一方所持的空氣槍類似一般生存遊戲用的瓦斯空氣槍，殺傷力不大，即使近距離發射鋼珠也僅會造成疼痛、破皮流血，並無貫穿性。來源待查。

▲警方查扣證物球棒、木棍、鐵棒、摺疊刀1把及瓦斯空氣槍2把。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方指出，全案23人共到案19人，其中有4名在逃，是9名持空氣槍尋仇中的4人，已掌握車牌身分，將持續追緝到案。初步了解為私人糾紛，致雙方持棍棒、空氣槍尋仇，現場遺留十多顆鋼珠，並查扣證物包括球棒、木棍、鐵棒、摺疊刀1把及瓦斯空氣槍2把。全案已報由台中地檢署指揮偵辦，後續將持續追查，並依聚眾鬥毆及傷害致死罪將嫌疑人移送偵辦，衝突原因正釐清當中。

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