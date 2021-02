翁山蘇姬遭正式起訴！傳被拘留至15日　外媒驚：新政府就抓1群人

▲緬甸原實質領袖翁山蘇姬。(圖/路透社)

記者詹雅婷/編譯

緬甸新任政府3日正式起訴原實質領袖翁山蘇姬及總統溫敏,分別違反《進出口法》及《自然災害管理法》,依據路透取得的消息,2人都將被拘留至2月15日。

依據警方文件,總統溫敏在新冠疫情期間帶著妻子外出,搭乘至少220輛轎車訪問許多地區,違反新冠防疫措施,觸犯《自然災害管理法》,而翁山蘇姬則是違反《進出口法》,因為軍方在一次突襲檢查中,在她家裡發現非法進口且未經許可使用的手持無線電。

路透記者Hnin Zaw透露,據傳翁山蘇姬及總統溫敏將被拘留至2月15日,當局基本上就是逮捕持有對講機及和人民有接觸握手的平民領袖。

3) basically arresting civilian leaders for keeping walkie-talkies and making handshakes with people.

VERIFYING: Many local journalists tweeting about ousted leaders Aung San Suu Kyi, Win Myint being charged



Tweets show charge sheets with official seals



Suu Kyi charged under export / import law



Win Myint accused of breaching Covid safety measures