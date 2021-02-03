奪命瞬間曝光！苗栗孝子返家遇死劫　擦撞轎車「彈飛墜地」遭輾斃

記者黃孟珍、莊智勝／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮舊社里130線昨（2日）上午8時發生一起死亡車禍，65歲的鍾姓老婦當時駕駛自小客行經路口，準備右轉時未注意路況，與後方同向的機車發生碰撞，楊姓男騎士（28歲）當場彈飛撞上汽車擋風玻璃，隨後落地又遭輾過，經送醫搶救後宣告不治死亡。警方調查，楊男家就住在苑裡鎮石鎮里，平時相當孝順，想不到下班返家途中竟會遭逢死劫。

▲鄰近監視器拍下驚悚撞擊瞬間。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣消防局表示，2日上午8時07分接獲通報，苑裡鎮舊社里加油站旁發生一起嚴重車禍，警消到場後發現楊男頭戴安全帽、整個人卡在汽車底盤下動彈不得，當下立即利用千斤頂將車體撐高，並協助楊男脫困，惟其救出時面色發黑、且呼吸心跳孱弱，雖然立即送往醫院搶救，但最終仍因傷勢過於嚴重，宣告不治死亡。

警方事後調閱監視器畫面，發現鍾姓老婦當時開著銀色自小客經過路口，正準備右轉，不料卻疑似未注意後方車況，同向騎著機車的楊男反應不及，當場猛力撞上右側車身，楊男整個人瞬間騰空彈起，重重摔在擋風玻璃上，隨後跌落地面遭汽車輾過慘死。

警方初步調查，楊男家就住在苑裡鎮石鎮里，平時在超商擔任店員，鄰居對他的印象相當孝順，且工作勤奮又認真，不料昨上午楊男下班騎車返家，竟會遇上死亡車禍；另一方面，小客車駕駛鍾婦並未受傷，訊後遭警方依過失致死罪函送，詳細肇責歸屬還有待進一步深入釐清。

▼楊男撞擊後彈飛落地，還被轎車輾過，重傷不治。（圖／記者黃孟珍翻攝）