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輕檔神車再添黑歷史！路殺截撞奪命　最陰「死亡彎道」PK閻王　

記者白珈陽／彰化報導

彰化139線又發生車禍！23歲王姓男子騎車載著16歲邱姓少女行經該處時，過彎不慎直接撞上對向來車，幸僅受輕傷。據了解，王男所騎的車是Suzuki GSX-R150，是台鈴SUZUKI重機家族中的入門車款，暱稱「小阿魯」，為仿賽車造型，新車價近13萬元，不僅外型帥氣、價格又親民，是許多年輕人心目中的「輕檔神車」。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲「小阿魯」外型帥氣、價格又親民，是許多年輕人心目中的輕檔神車。（圖／民眾提供）

GSX-R150輕檔跑車，是台鈴SUZUKI重機家族中排氣量極小的車款之一，被暱稱為「小阿魯」，官方透露，平均在台灣一年賣出5000台左右，價格接近13萬元，排氣量149C.C.，加上配備ABS防鎖死煞車系統，安全性高，運動流線外型很受年輕族群喜愛。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲▼23歲王姓男子騎「小阿魯」載著16歲邱姓少女，於彰化139線發生車禍。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

不過即使「小阿魯」相當注重安全性，但購買的年輕人為追求帥氣與競速快感，卻使得這輛輕檔神車有著多起驚悚「黑歷史」。

去年7月23日凌晨，北市萬華區19歲趙姓男子騎乘小阿魯沿青年路行經西藏路某巷口時，撞上闖紅燈行走於斑馬線上的91歲夏姓老翁，老翁黏在機車上被拖行5公尺，之後倒臥在距離人行道12公尺左右的地方，頭部直接倒地，緊急送往台大醫院搶救，但仍宣告不治。

▲▼ 。（圖／資料照）

▲19歲趙姓男子不慎撞上91歲夏姓老翁，致使對方傷重送醫不治。（圖／資料照）

同年10月1日凌晨1時許，26歲陳姓女子騎著阿魯行經平鎮區中豐路山頂段531號前，一輛貨車疑不當變換車道，車尾掃到陳女機車，致使陳女右手、腳擦挫傷。意外發生後，有網友將陳女行車紀錄器畫面上傳臉書《輕檔車俱樂部》，不少網友質疑該輛貨車有逼車「路殺」嫌疑。

此外，去年4月14日下午2時許，一輛阿魯駕駛在北宜公路19.6k附近摔車，人是摔落車體了，不過車身疑碰到山壁剛好回正，加上下坡的動力，竟讓這輛阿魯在無人駕駛的狀態下行駛了一段距離，幸後來車子重心偏移倒在另一個轉彎處，人車無大礙。事後行車紀錄器遭人PO網，網友見狀紛紛戲稱小阿魯搭載了「AI自動駕駛」功能。

▲▼ 。（圖／資料照）

▲阿魯在無人駕駛的狀態一路往前衝。（圖／資料照）

鎮定舒緩肌膚

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