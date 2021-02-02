陸海警法正式實行　日高度戒備「憂兩國海上實力懸殊」

▲日本海上自衛隊的秋月級驅逐艦涼月號（後）、美國海軍勃克級飛彈驅逐艦馬斯廷號（前）。（圖／翻攝自facebook@USPacificFleet）

記者任以芳／綜合報導

中國大陸《中華人民共和國海警法》（以下簡稱海警法）於2月1日起正式施行，引起日本政壇和媒體的罕見高度關注。據多家日媒引述報導指出，日本之所以對海警法產生「擔憂」，主要在於日中兩國海上力量的懸殊差距，將會強化周邊海域戒備。

據大陸官媒《環球時報》引述日本《產經新聞》1日報導稱，日本內閣官房長官加藤勝信(Katsunobu Kato)表示，就中國海警法生效一事，「不應存在違反國際法的行為，我們將繼續給予高度關注。」

加藤稱，「日本將以海上保安廳為核心，立足現行法規，推進強化我國周邊海域警備體制，採取堅決的方式進行應對。」他還表示，已就海警法向中國大陸方面轉達日本的擔憂。

多數日媒立場表示，日本政府已於1月29日專門舉行由首相、財務大臣、外務大臣以及防衛大臣組成的國家安全保障會議，就釣魚島和海警法等議題進行討論。

日本NHK電視台網站1日披露，針對當天正式施行的中國海警法以及中國海警船反復前往「尖閣諸島」（即釣魚台及其附屬島嶼）周邊海域巡航，自民黨國防小組上周曾舉行研討會，要求採取措施進行應對。

▲日本最新型隱形多功能護衛艦「平成30年度多用途護衛艦」（30FFM）熊野號。（圖／翻攝自防衛省 海上自衛隊twitter）

報導指出，在此次會議上，有與會者希望制定新的法律，使自衛隊能在合法框架下對中方採取應對措施：如在某些特定條件下，允許自衛隊與海上保安廳在平時就強化合作，負責領海警備；在不招致武力攻擊的情況下，允許自衛隊迅速進行海上應對等。

日媒稱，日本之所以對海警法產生「擔憂」，主要在於日中兩國海上力量的懸殊差距。不過，對於自民黨內有聲音呼籲增派自衛隊來應對中國海警船，日本政府內部也有反對意見。日本防衛省一名官員在接受採訪時表示，在東海，海上自衛隊護衛艦與中國海軍軍艦在保持一定距離的同時，相互監視的情況已經成為常態。如果再增派自衛隊，容易給中國提供增派軍力的藉口。

《環球時報》稱有輿論分析認為，釣魚台及其附屬島嶼自古以來就是中國大陸的固有領土，而海警法也只是一部國內法，日本政府和媒體對此進行熱炒完全沒有意義，反而是在煽動地區緊張情緒。日本更應該根據中日的四點原則共識精神，通過對話管控分歧，維護有關海域的和平穩定。