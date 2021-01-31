驚喜變驚恐！　抽「盲盒」收到死去的小狗

▲大陸電商興起抽活體盲盒，快遞運送貓狗、烏龜等寵物 。（圖／翻攝 微博確喪小舖）

記者任以芳／綜合報導

大陸近年流行抽盲盒，類似日本扭蛋概念。電商平台模仿盲盒概念，在網購平台上推出「寵物活體盲盒」。業者在網站宣傳，貓狗都能抽，號稱有哈士奇、黃金獵犬或各類貓咪，價格幾十元到上千元人民幣。活動推出後，竟然有人收到「往生小狗」，立刻被網友痛批，為了賺錢做生意，虐待動物沒良心。

據陸媒《光明網》報導指出，大陸電商平台推出的寵物活體盲盒，種類包括烏龜、壁虎、貓狗等。由於是「盲盒」，賣家聲稱「不接受規定品種、盲盒發出後不接受退換、不接受中差評」。

不少好奇網友下訂，以為等來的是驚喜，結果是驚恐。有網友留言表示，當初選購「狗狗盲盒、母、年齡未知」，事後在評論區痛斥商家，說自己收到快遞後，打開盲盒就是一隻「死去的小狗。」

還有網友檢舉，「原本跟客服說好的小貓，結果寄來一隻兩歲成年貓，非常不健康，又吐又拉，走路一歪一歪的，瘦得可憐，最後還被貓咬。」

▲大陸網友買活體盲盒，收到一隻往生過小狗 。（圖／翻攝 微博確喪小舖）

報導稱，電商平台上，以「寵物盲盒+活體」為關鍵詞進行搜索，會出現大量出售活體動物的店鋪。由於低於市場價，一位家中養寵物的盲盒愛好者說，「盲盒買家喜歡這種刺激，買不到喜歡的就一直買，不喜歡的直接丟棄，這些成千上萬的成交量，全是以生命為代價換來的。」

除了活體盲盒運輸風險大，最危險的就是可能存在疫病傳播的可能性。網購平台售賣的活體盲盒種類中，由於體型小、打包運輸方便、生命力頑強等綜合因素，售賣最多的是活體烏龜盲盒。

▲大陸活體盲盒，存在疫病傳播風險。（圖／翻攝 光明網、微博確喪小舖）

報導進一步指出，店家對於動物檢疫證明回應是，「烏龜都是自家繁養的，沒有辦理什麼證件。」由於，寵物活體盲盒都是快遞配送，缺少檢疫證明，運輸過程中，存在疫病傳播的可能。

有快遞人員表示，活體動物配送，大快遞公司一般不會接單，主要考慮無法評估動物價值，容易陷入賠付糾紛。「現在這種天氣，小動物餓死、凍死、被其他貨物擠壓致死都很正常，一般死後就地丟掉，賠付也是扯皮的事。」他說，由於需求旺盛，很多快遞公司仍會接單。

盲盒營銷原本販售是實體娃娃，並非活體寵物。如今被部分不良商家利用，嚴重偏離正常的營銷做法，盲盒業者也表示，「監管的目的不是扼殺行業，而是為了促進行業更加健康有序地發展。」需要監管機構及時介入處理。