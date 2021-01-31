全球2千萬人打陸製疫苗　鐘南山：沒反應是不可能的

▲中國大陸新冠疫苗接種施打。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

大陸疫苗全面實行普打，外界也有許多疑問，主要針對疫苗安全性。大陸工程院院士鍾南山昨30日出席廣州一場活動表示，「打所有的疫苗都會有不良反應，100%沒反應是不可能的。」他強調，大陸兩款疫苗在全世界施打2千多萬人，輕症一般副反應是十萬分之六，重症是百萬分之一。

據《澎湃新聞》指出，鐘南山說，疫苗從一開始打到目前7個月，快8個月了，抗體還維持在90%的水平。疫苗最重要還是安全性，全滅活疫苗的安全性可靠性比較高。輕症的一般副反應是十萬分之六，就是打完有些發燒，胳膊有些疼，重症的是百萬分之一。

鐘南山強調，平常打流感疫苗也有百萬分之三，「打所有的疫苗都會有不良反應，100%沒反應是不可能的。」國藥和科興這兩款大陸疫苗，已經在全世界接種了2000多萬人。

談到注射疫苗後是不是不用戴口罩？鍾南山說、，「答案是否定的，大陸的疫苗主要是全病毒滅活疫苗，它安全性非常好，對它的作用評估的話，一般注射第一劑以後出現抗體了，這個抗體大概也就是60%、70%，第二劑注射完14天以後，它的抗體水平能夠達到保護接近90%。」

▲中國工程院院士鐘南山。（圖／CFP）

鍾南山表示，疫苗打完起碼兩到三周以後才有抗體，在注射疫苗和產生抗體的間隙，仍有感染風險，也要注意個人防護。不過，疫苗安全性較高，產生抗體至少維持半年以上。因此，不管是等待期或是保護期，口罩都必須持續戴上。

談到疫苗臨床試驗有效性數據有差別？鐘南山解釋，在於不同的標準。不管是科興還是國藥疫苗，一期和二期試驗在大陸做好了，但三期試驗沒有地方做，因為大陸患者不多，需要花很大時間跟有疫情的國家做談判做三期試驗，一些國家想要自己做，這樣不同國家標準差別就很大，要經受更多考驗。比如有些國家大量注射的是醫護人員，這些人群本身就有很大感染風險，所以現在有不同的有效性數據出來。