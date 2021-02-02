2人重症用呼吸器、4人輕中等肺炎！部桃18名確診者病況曝光

記者嚴云岑／台北報導

部桃群聚維持19人確診，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，確診個案中扣除1名死亡，有2名重症，目前還在加護病房，需使用呼吸器，另有4名屬於輕、中度肺炎，其餘12名屬於輕症。而確診個案中，的確幾個正在等待解隔離，但數字有點複雜，現在難以跟大家報告。

指揮中心明起將啟動「清零計畫」，針對部桃進行全院採檢。指揮官陳時中表示，部桃員工共有2663人，其中2310人為本院員工，353人為外包，扣除575人無需擴大採檢外，實際需要採檢的有2088人。

陳時中表示，有4類人無需納入擴大採檢範圍，一為綜合大樓321人，因為才剛採檢完畢，評估無需再採一次；另外還有2月1日以後才解隔離者201人，護理之家員工33人。此外在1月4日以後都還沒來醫院上班，如請長假、產假等20人，因沒有暴露風險，也無需納入採檢。

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陳時中表示，目前擴大採檢都是做PCR檢驗，是否需抽出部分族群做血清抗體檢測，還有待研議，預計會在2月5日之前分批檢驗完成，期待透過「清零計畫」讓部桃本身或社會大眾都能安心。

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