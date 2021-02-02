快訊／連三天本土+0！增3例境外移入從美國、日本、菲律賓入境

記者洪巧藍／台北報導

部立桃園醫院感染已造成19例本土案例，其中1例死亡。中央流行疫情疫情指揮中心今（2）日公布最新狀況，連續3天沒有本土病例，但仍有3例境外移入，從美國、日本、菲律賓入境。

指揮中心表示，案914為本國籍60多歲女性，去(2020)年9月至美國工作，今(2021)年1月30日返國，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時主動告知搭機後出現腹瀉症狀，於機場進行採檢，結果為陰性，2月1日於集中檢疫所進行二採，並於今日確診；已掌握個案同班機前後二排座位旅客共17人，列居家隔離。

案915為日本籍50多歲男性，今年1月15日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，迄今無症狀。個案1月30日檢疫期滿後，由公司安排至醫院自費採檢，因結果呈現弱陽性，收治住院隔離；個案1月30日之檢體經實驗室複驗，核酸及血清總抗體均為陽性，於今日確診。已匡列個案接觸者共2人，列居家隔離。

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案916為本國籍20多歲男性，去年1月至菲律賓就學，今年1月26日返國，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫。個案1月28日及29日陸續出現喉嚨不適及咳嗽症狀，1月31日主動回報，2月1日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。已掌握個案接觸者共35人，包括同班機接觸者及防疫旅館工作人員等，其中9人列居家隔離，26人因有適當防護，列自主健康管理。

部立桃園醫院群聚相關個案累積19例，當中有1例死亡，為案863護理師的同住婆婆，而她們一家七口，已經有六人染疫；另案889、890感染源仍不明。部桃專案擴大回溯醫院相關接觸者，並預計2月3日會進行清空計畫；而在第二家院內感染醫院，指揮中心也將針對案889至該院門診兩日擴大匡列158人居家隔離採檢。

指揮中心統計，截至目前國內累計915例確診，分別為801例境外移入，75例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中8人死亡、832人解除隔離、75人住院隔離中。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

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