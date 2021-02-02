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雲林斗南竹筍加工寮大火！膠桶醃製桶助燃黑煙竄天　20勇消拼搏

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗南一家竹筍加工寮今日上午8點左右突竄火苗，因屋內堆置塑膠桶等醃製用容器，火勢蔓延迅速，熊熊烈火一發不可收拾，屋主發現嚇壞，趕緊通報119，雲林縣消防局派出警義消人員20多人前往搶救，20分鐘內將火勢撲滅，幸無人員受傷，起火原因有待進一步鑑定。

▲雲林縣斗南一家竹筍加工療今日上午8點左右突竄火苗，因屋內堆置塑膠桶等醃製用容器，火勢蔓延迅速，熊熊烈火一發不可收拾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣斗南一家竹筍加工療今日上午8點左右突竄火苗，因屋內堆置塑膠桶等醃製用容器，火勢蔓延迅速，熊熊烈火一發不可收拾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗南鎮新南里一家竹筍加工寮，今天早上8點左右，陳姓屋主走到工寮後方發現倉庫起火，才一下子火苗即蔓延，斗南消防分隊抵達現場，發現竹筍加工寮後方鐵皮倉庫起火，火勢猛烈，陳姓屋主表示，今天早上到工寮走進後方發現倉庫起火，一下子火舌冒出，嚇得趕緊跑到外面，裡面主要堆放存放竹筍的塑膠桶及其他工具。

▲雲林縣斗南一家竹筍加工療今日上午8點左右突竄火苗，因屋內堆置塑膠桶等醃製用容器，火勢蔓延迅速，熊熊烈火一發不可收拾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗南消防分隊抵達現場，發現竹筍加工寮後方鐵皮倉庫起火，火勢猛烈。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

消防局第一大隊大隊長劉采鑫指出，由於倉庫左右都有民宅，後方又有竹林，共出動斗南、大埤、公園分隊消防車12輛，消防及義消人員20多人前往灌救，在8點半左右控制火勢，燃燒面積約50平方公尺，財物損失及起火原因有待進一步調查。

▲雲林縣斗南一家竹筍加工療今日上午8點左右突竄火苗，因屋內堆置塑膠桶等醃製用容器，火勢蔓延迅速，熊熊烈火一發不可收拾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▼▲竹筍加工寮後方鐵皮倉庫起火，火勢猛烈。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣斗南一家竹筍加工療今日上午8點左右突竄火苗，因屋內堆置塑膠桶等醃製用容器，火勢蔓延迅速，熊熊烈火一發不可收拾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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