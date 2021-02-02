緬甸軍方政變「將促美企撤出」！　中國對外資吸引力超前

▲ 仰光民眾在銀行外大排長龍，等著領現金。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

緬甸軍方1日發動政變，宣布進入為期一年的緊急狀態。貿易專家及分析人士1日指出，這場動盪料將削弱美國及西方企業在緬甸投資的意願，更可能促使部分美國大企業撤出。

《路透社》報導，根據美國普查局（U.S. Census Bureau）統計，2020年1至11月間，緬甸與美國貨物貿易總額達近13億美元，高於2019年全年的12億美元。美國貿易代表署（U.S. Trade Representative’s office）則表示，目前無法獲得美國對緬甸直接投資數據。

標普全球市場財智（S&P Global Market Intelligence）公司旗下供應鏈研究機構Panjiva指出，衣服及鞋類佔美國自緬甸進口商品總額的41.4%；其次為行李箱，約佔30%；魚類則約佔4%。

行李箱製造商Samsonite、私人服飾製造商LL Bean及零售商H&M、Adidas都是全球主要進口緬甸商品的企業。H&M一名發言人說明，該公司持續關注事態發展，並與供應商保持密切聯繫，但目前未有改變採購策略的計畫。

▲ 瑞典時裝品牌H&M也大量自緬甸進口。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

緬甸軍方宣布，將國家大權移交國防軍總司令敏昂來（Min Aung Hlaing），以回應2020年11月大選發生的大規模舞弊，引發西方領導人普遍譴責。美國政府揚言重新實施制裁，更對100萬洛興雅難民（Rohingya）的未來提出質疑。

伍德羅．威爾遜國際學者中心（The Wilson Center）分析師邁爾斯（Lucas Myers）提到，美國2019年12月對緬甸實施制裁後，二國關係便陷入緊張，而這場政變將使情勢加劇，甚至使貿易關係進一步複雜化，「自貿易層面看來，洛興雅難民情勢及緬甸在人權問題上的不良紀錄，將使其對西方企業的投資吸引力不如中國。」

▲ 緬甸執政黨領袖翁山蘇姬（左）1日遭軍方拘捕，敏昂來（右）掌權。（圖／路透）

華府智庫戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）貿易專家芮恩希（William Reinsch）分析，考量到緬甸情勢及拜登政府承諾關注人權，美國企業可能選擇撤出緬甸。他說明，美國設於緬甸的工廠大多為資本密集度相對較低的行業，可以輕易轉移，「因為不是半導體業，工廠相對容易建立。」

美國服裝與鞋類協會（American Apparel & Footwear Association）會長拉馬爾（Stephen Lamar）表示，協會許多成員都在緬甸做生意，政變令他們深感擔憂，「我們敦促緬甸立即並全面恢復民主權利與民主制度。我們的心意與祈禱和緬甸人民同在，希望緬甸能迅速且和平地解決這場危機。危機不能剝奪緬甸人民辛苦工作換來的經濟成長。」

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