性侵女童出獄申請補助！趙斗淳證實可「月領120萬」　政府無力阻擋

▲趙斗淳出獄5天後，竟帶著妻子向政府申請領取補助。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓曾在教會廁所性侵8歲女童，致使其排泄與生殖器官嚴重破壞的知名「淫魔」趙斗淳（조두순），其在服滿12年刑期後，於去年12月12日出獄，並回到京畿道安山市妻子住處，沒想到出獄僅5天，便於該月17日向政府申請老人基礎年金、生活住宅津貼補助，如今證實從今年1月底起，夫妻倆每個月可領取120多萬韓元，再次點燃大眾怒火。

根據《韓聯社》報導，安山市府知情人士今（2）日證實，市府於1月底審核、正式通過趙斗淳夫妻倆的申請，從1月底起，趙斗淳夫妻每月可領取65歲以上老人基礎年金30萬韓元、2人基礎生活保障津貼共62萬多韓元、住宅補助26萬多韓元，合計每月可領取共120萬韓元（約新台幣3萬元）以上。

報導更指出，除了1月的補助與津貼外，趙斗淳夫妻同時可領取去年12月提出申請後所能領取的款項。對此市府表示，由於在基礎生活保障津貼申請的審核過程中，趙斗淳已超過65歲，屬於沒有勞動能力的老人，而其配偶又表示自己年事已高、患有慢性疾病且就業困難，加上名下並未持有房產，因此無法將2人從補助對象中剔除。

安山市府關係人士補充說明，「趙斗淳夫妻倆的社福補助津貼之選定，屬於個人隱私資訊，因此無法隨意公開。基礎年金、基礎生活保障津貼等補助若符合法律所規定的條件，則政府無法選擇不支付。」

據悉，先前趙斗淳夫妻倆申請補助的消息被媒體報導後，引來大批民眾不滿，在青瓦台官網上發起請願反對，不過截至目前為止僅6萬1千多人參與。

該則新聞在知名入口網站NAVER吸引1600多名網友留言，「國家為什麼變成這副德性，對犯罪者無比寬容」、「很多人繳了20多年的國民年金，最後還是沒辦法授領，到底納稅錢都被拿來幹了什麼？這種分配公平嗎？」、「被害女童與家屬只能到處躲著趙斗淳過活，而趙斗淳卻能光明正大地活著領取補助，這算什麼國家啊！加害者的人權比較重要喔？」

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