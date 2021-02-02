疑助北韓「蓋核電廠」！南韓產業部公開文件澄清：僅止於內部討論

▲南韓產業部決定對外公開遭質疑的6頁文件。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府近期遭最大在野黨國民力量（국민의힘）質疑，曾於2018年4月板門店文金會談時，在韓半島（朝鮮半島）新經濟合作層面上向北韓提議幫助興建核電廠。對此，產業通商資源部（下稱產業部）在經過內部討論後，決定對外公開當初遭刪除的6頁資料，強調該份文件僅為部門內部所提出的構想，並未經政府正式推動，其內容包含兩韓在核電上的合作方案。

根據《韓聯社》報導，產業部1日下午表示，為求平息不必要的紛爭，即便該案（月城核電廠1號發電機關閉）仍舊在訴訟程序，經過內部召開審議委員會討論後，還是決定對外公開文件。

該份文件以「北韓地需核電廠建設推動方案」（북한지역 원전 건설 추진 방안）為題，內容長達6頁。該份報告書在首段時即強調，針對未來可能在北韓地區推動興建核電廠，就其可能性所擬定的方案，為內部檢討資料，並非代表政府的官方立場。

▲在第2案中，提議在兩韓非軍事區（DMZ）興建核電廠。（圖／達志影像／美聯社）

該份報告提及3大項兩韓在核電上的合作。第1案，為在過去韓半島能源開發機構（KEDO）在北韓咸鏡南道琴湖地區（금호지역）的土地上，興建2號發電機與核廢料貯藏庫，並分階段興建放射性廢棄物處理設施。

第2案，為在兩韓軍事緩衝區（DMZ）興建核電廠。第3案，為在南韓新韓蔚（신한울，音譯）核電廠園區興建先前遭撤案的3、4號發電機，並向北韓地區輸送電力。

報告書末段表示，「假設在北韓興建處理核廢料設施的方案被採用，則第1案在所需時間、事業費用、南韓能源轉換政策一貫性的層面上，頗具有說服力。不過就現今北韓與美國的無核化政策與內容，其不確定性相當地高，現在這個時間點上提出具體推動方案，恐怕有其限制。」

報導指出，產業部1日所公開的6頁文件，確實與當初遭刪除的文件為同一份儲存在內部電腦的資料。產業部強調，「該份資料為當初2018年4月27日第一次文金會，為應對往後南北韓經濟合作活絡，在提出構想的層面上所進行的內部檢討資料，之後並未對外公開，提案就此終結。」

▲文在寅與金正恩2018年4月27日在板門店徒步橋展開44分鐘的單獨面談。（圖／達志影像）

產業部強調，政府從未在政策面上推動相關提案，私下推動在北韓興建核電廠的主張絕非事實，「對於該份資料引起不必要的爭論，在此表示遺憾。」

產業部指出，在被刪除的530宗文件目錄中，於前朝建立的檔案資料為174個，而在文在寅時期的建立的資料則有272個，難以分辨建檔時期的資料為21個，圖檔（jpg）為63個，而與北韓核電廠相關的17個檔案中，包含1日公開的「北韓核電廠建設推動方案」與未被公開的「能源領域南北韓經濟合作專家」，其餘的則為1995年起KEDO相關資料以及專家面談記錄。

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