　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

疑助北韓「蓋核電廠」！南韓產業部公開文件澄清：僅止於內部討論

▲▼南韓產業部決定對外公開遭質疑的6頁文件。（圖／達志影像）

▲南韓產業部決定對外公開遭質疑的6頁文件。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府近期遭最大在野黨國民力量（국민의힘）質疑，曾於2018年4月板門店文金會談時，在韓半島（朝鮮半島）新經濟合作層面上向北韓提議幫助興建核電廠。對此，產業通商資源部（下稱產業部）在經過內部討論後，決定對外公開當初遭刪除的6頁資料，強調該份文件僅為部門內部所提出的構想，並未經政府正式推動，其內容包含兩韓在核電上的合作方案。

根據《韓聯社》報導，產業部1日下午表示，為求平息不必要的紛爭，即便該案（月城核電廠1號發電機關閉）仍舊在訴訟程序，經過內部召開審議委員會討論後，還是決定對外公開文件。

該份文件以「北韓地需核電廠建設推動方案」（북한지역 원전 건설 추진 방안）為題，內容長達6頁。該份報告書在首段時即強調，針對未來可能在北韓地區推動興建核電廠，就其可能性所擬定的方案，為內部檢討資料，並非代表政府的官方立場。

▲▼在第2案中，提議在兩韓非軍事區（DMZ）興建核電廠。（圖／達志影像／美聯社）

▲在第2案中，提議在兩韓非軍事區（DMZ）興建核電廠。（圖／達志影像／美聯社）

該份報告提及3大項兩韓在核電上的合作。第1案，為在過去韓半島能源開發機構（KEDO）在北韓咸鏡南道琴湖地區（금호지역）的土地上，興建2號發電機與核廢料貯藏庫，並分階段興建放射性廢棄物處理設施。

第2案，為在兩韓軍事緩衝區（DMZ）興建核電廠。第3案，為在南韓新韓蔚（신한울，音譯）核電廠園區興建先前遭撤案的3、4號發電機，並向北韓地區輸送電力。

報告書末段表示，「假設在北韓興建處理核廢料設施的方案被採用，則第1案在所需時間、事業費用、南韓能源轉換政策一貫性的層面上，頗具有說服力。不過就現今北韓與美國的無核化政策與內容，其不確定性相當地高，現在這個時間點上提出具體推動方案，恐怕有其限制。」

報導指出，產業部1日所公開的6頁文件，確實與當初遭刪除的文件為同一份儲存在內部電腦的資料。產業部強調，「該份資料為當初2018年4月27日第一次文金會，為應對往後南北韓經濟合作活絡，在提出構想的層面上所進行的內部檢討資料，之後並未對外公開，提案就此終結。」

▲▼文在寅與金正恩2018年4月27日在板門店徒步橋展開44分鐘的單獨面談。（圖／達志影像）

▲文在寅與金正恩2018年4月27日在板門店徒步橋展開44分鐘的單獨面談。（圖／達志影像）

產業部強調，政府從未在政策面上推動相關提案，私下推動在北韓興建核電廠的主張絕非事實，「對於該份資料引起不必要的爭論，在此表示遺憾。」

產業部指出，在被刪除的530宗文件目錄中，於前朝建立的檔案資料為174個，而在文在寅時期的建立的資料則有272個，難以分辨建檔時期的資料為21個，圖檔（jpg）為63個，而與北韓核電廠相關的17個檔案中，包含1日公開的「北韓核電廠建設推動方案」與未被公開的「能源領域南北韓經濟合作專家」，其餘的則為1995年起KEDO相關資料以及專家面談記錄。

►疑助北韓金正恩「蓋核電廠」！文在寅急出面喊話　爭議文件被公開
►文在寅「通匪諜」行徑恐曝光！遞USB給金正恩：願幫北韓蓋核電廠

聽Podcast掌握國際局勢

下殺6.6折！蘭蔻「超極光精華水粉餅」完美底妝就靠這一塊

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
雞排妹公布尾牙廠商　徵才頁面全關閉「已放年假」
22歲孟美岐當評審？　周傳雄首發聲：老人家又落伍了
快訊／6年輕人租車到台東玩　疑打滑「逆向撞民宅」！
獨／雙胞胎妹妹魂斷6死車禍！離家原因曝　她淚：下輩子讓妳當姊
日本境外男案913「採檢第8次又確診」　疑為採檢謊稱有症狀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

被出軌男女假戲真做！「報復性交往」竟修成正果　故事曝光網推爆

人類首次商業太空旅行　SpaceX預計今年升空：剩2名額只要10美元

性侵女童出獄申請補助！趙斗淳證實可「月領120萬」　政府無力阻擋

川粉議員鬧國會…民主黨威脅除名！　僅給共和黨72小時考慮

洛興雅人狂賀！翁山蘇姬遭緬軍拘捕　難民營開心辦「慶祝禱告」

疑助北韓「蓋核電廠」！南韓產業部公開文件澄清：僅止於內部討論

取完餐愛犬突然失蹤　男主人調閱監視器傻眼「外送員偷走小狗」

死亡數近翻倍增長！葡國「醫療崩潰」救護車排長龍　歐洲急救援

多元成家是王道！她靠「性愛時間表」大搞3P戀...男女通吃放超開

19歲少年車禍昏迷　沉睡11個月終於甦醒…竟不知「新冠疫情」！

沒橘子可採...一家被討320入園費　「踩我階梯付錢才能走」雙方打起來

外送員一句話想救：店家很詭異　 竟買到臭酸烤雞「內含菜瓜布」

孫子美國留學回來不會講台語？　狂撂英文！阿嬤「聽嘸」超擔心

載16歲女「139死亡彎道逆撞」　失控撞斷3根防撞桿...網：慎選男友

劉品言配巫建和「獅子.金牛合不合？」　冷熱互補...言言：好像可以跟他談戀愛！

調皮橘貓四肢舉高緊貼沙發邊緣　秒變壁虎瘋狂爬行：我還會迴轉

苗栗議員分享超神「水溝停車」片　用不著堆高機！人工示範給你看

3隻地主貓安靜凝視「貴賓的狗」　汪震驚頻頻轉頭：真的在看我...

全台目睹「巨大火球」炸亮夜空　9秒畫面曝！駕駛：跟車一樣大

狗媽媽生產完竟將胎兒「吞下肚」！專家曝原因：為了攝取更多營養

被出軌男女假戲真做！「報復性交往」竟修成正果　故事曝光網推爆

人類首次商業太空旅行　SpaceX預計今年升空：剩2名額只要10美元

性侵女童出獄申請補助！趙斗淳證實可「月領120萬」　政府無力阻擋

川粉議員鬧國會…民主黨威脅除名！　僅給共和黨72小時考慮

洛興雅人狂賀！翁山蘇姬遭緬軍拘捕　難民營開心辦「慶祝禱告」

疑助北韓「蓋核電廠」！南韓產業部公開文件澄清：僅止於內部討論

取完餐愛犬突然失蹤　男主人調閱監視器傻眼「外送員偷走小狗」

死亡數近翻倍增長！葡國「醫療崩潰」救護車排長龍　歐洲急救援

多元成家是王道！她靠「性愛時間表」大搞3P戀...男女通吃放超開

19歲少年車禍昏迷　沉睡11個月終於甦醒…竟不知「新冠疫情」！

未設籍在台灣也能領老年給付？　勞動部：符合請領資格即可

雞排妹遭性騷反被罵！女律師心疼「做錯1件事」痛譙：only you噁心

曾國城抱病扛大轎錄除夕特別節目　楊小黎右手韌帶撕裂「帶傷上陣」

快來全家廚佛下麵給你吃！兩款麵食一上架就瘋搶　別再隔著螢幕聞香

高英傑首位棒球人董事長　春訓「熱視線」瞄準愛徒王建民

恍神、打滾…貓咪愛木天蓼是「吸毒」？　日本大學研究團隊解密

女兒被綁？桃園男要領300萬贖回　女兒好端端上班

雞排妹點名尾牙廠商「徵才網全關」　臉書粉專相簿全刪除

趙少康選黨主席藍營大咖難敵　黃暐瀚：朱立倫雙子座個性是問題

崑大2生獲俄羅斯公費獎學金　赴海外築夢　

陸軍正妹中士「從軍10年」退伍 開心曬退伍令...1.6萬人朝聖！

國際熱門新聞

律師視訊開庭「桌上激戰裸女」　畫面網路瘋傳！

翁山蘇姬被政變　緬甸超扭曲體制

北韓外交官脫北　親曝逃亡過程

14天慾難解　她揪防疫旅館員工床戰

數千蜜蜂爬滿手臂！他淡定逛街全靠「這招」

以色列提供巴勒斯坦「2000劑」莫德納疫苗

美女警胡椒噴霧「射9歲女」嗆：妳像個小孩

拜登緬甸聲明針對中國？　白宮：針對所有國家

拜登呼籲緬甸軍方放人　威脅制裁

小情侶「屍掛樹上」亡　兇手是家人

挪威挖出稀土　儲量達800億噸

正妹「類固醇上癮」狂長紅疹　就診遭笑

爸被鯊魚咬死　兒意外留下最後合照

美股翻轉收高！那指勁揚逾332點

更多熱門

相關新聞

疑助北韓金正恩「蓋核電廠」！文在寅出面滅火

疑助北韓金正恩「蓋核電廠」！文在寅出面滅火

南韓產業通商資源部（以下簡稱產業部）公務員涉嫌刪除關閉月城核電廠1號機的530宗文件資料，檢方在未公開的內部資料目錄中，發現政府疑似提案幫助北韓蓋核電廠，消息曝光後震驚朝野，最大在野黨國民力量（국민의힘）痛批政府此舉是「利敵行為」。對此，總統文在寅於昨（1）日急忙出面滅火，批判在野黨此舉為舊時代政治思維下的產物。

最快2月中開放接種新冠疫苗！南韓僅增336例

最快2月中開放接種新冠疫苗！南韓僅增336例

日媒：日本緊急事態宣言將延至3月7日

日媒：日本緊急事態宣言將延至3月7日

北韓外交官脫北　親曝逃亡過程

北韓外交官脫北　親曝逃亡過程

下單備註「最後一餐」老闆急做3舉動！他被暖哭

下單備註「最後一餐」老闆急做3舉動！他被暖哭

關鍵字：

日韓要聞南韓文在寅產業資源通商部核電廠北韓金正恩文金會核廢料

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹痛哭「點名翁立友」！

台中6打9尋仇狂射11槍　慘遭反擊

即／台南重大車禍　6人已無生命跡象

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

51歲周傳雄上大陸選秀「結果評審才22歲」！

哈士奇吞萬價鱷魚　找嘸上顎殘骸

評價51歲周傳雄？22歲女歌手反擊了

雞排妹直接公布「尾牙廠商名稱」

遭網瘋猜尾牙性騷雞排妹！　金曲歌王發聲明：秉持本份、潔身自愛

這群人展瑞「刪光49萬人IG貼文」長文曝壓抑心聲

小鐘爆氣「詹惟中當我飯局妹」錄影大吵

台南車禍最後畫面曝　6人慘死

3對情侶遊墾丁亡！女高中生爸：本就反對談戀愛

他9歲停止發育！和愛妻合影遭諷「母子」

熱戀1個月共赴黃泉！友IG悼念：回來好嗎？

更多

最夯影音

更多
沒橘子可採...一家被討320入園費　「踩我階梯付錢才能走」雙方打起來

沒橘子可採...一家被討320入園費　「踩我階梯付錢才能走」雙方打起來
外送員一句話想救：店家很詭異　 竟買到臭酸烤雞「內含菜瓜布」

外送員一句話想救：店家很詭異　 竟買到臭酸烤雞「內含菜瓜布」

孫子美國留學回來不會講台語？　狂撂英文！阿嬤「聽嘸」超擔心

孫子美國留學回來不會講台語？　狂撂英文！阿嬤「聽嘸」超擔心

載16歲女「139死亡彎道逆撞」　失控撞斷3根防撞桿...網：慎選男友

載16歲女「139死亡彎道逆撞」　失控撞斷3根防撞桿...網：慎選男友

劉品言配巫建和「獅子.金牛合不合？」　冷熱互補...言言：好像可以跟他談戀愛！

劉品言配巫建和「獅子.金牛合不合？」　冷熱互補...言言：好像可以跟他談戀愛！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面