英百歲老兵「挺醫護募11億元」感動世界　女兒證實染疫住院

▲摩爾(Tom Moore)靠著扶助行器走完100圈，成功為NHS醫護人員募得台幣11億元。（圖／路透社）

文／中央社倫敦31日綜合外電報導

高齡100歲的英國二戰老兵摩爾去年在自家花園繞行100圈，致力幫醫護人員募款，此舉激勵全國人民。但摩爾的女兒今天表示，父親確診2019冠狀病毒疾病，目前已住院接受治療。

退役上尉摩爾（Tom Moore）的女兒漢娜（Hannah Moore）在推特（Twitter）發文表示：「我想向大家報告…今天我的父親被送往醫院。」

貼文指出：「過去幾週期間，他因為肺炎接受治療，且上週檢測2019冠狀病毒疾病（COVID-19）呈陽性反應。我們一直在家中陪伴他，但今天他需要呼吸方面的額外協助。他正在病房接受治療，但並非加護病房。」

漢娜還說，家人知道貝德福醫院（Bedford Hospital）的醫護人員會竭盡所能讓父親感到舒適，並希望父親能盡快返家。

摩爾於去年4月首波2019冠狀病毒疾病疫情期間，立下在百歲大壽前繞行自家花園100圈的目標，希望為英國國民保健署（National Health Service）募得1000英鎊。

在全球疫情延燒期間，摩爾的挑戰是難得正面新聞，當時消息不僅迅速傳遍全國，也在國際間獲得關注。最終，善款大量湧進，摩爾募得超過3000萬英鎊（約新台幣11億5000萬元）。

由於摩爾的善舉鼓舞了全國上下，英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）在去年7月為摩爾封爵。