日本主播「戴口罩」播報　80％觀眾支持！專家讚：增加危機感

▲日本東京電視台主播戴上口罩播播。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／編譯

日本東京電視台（TV Tokyo Corp.）從18日開始讓新聞主播戴上口罩播報，據調查有80％的觀眾支持這項防疫措施，因為在疫情嚴重的狀況下，若看到主播沒戴口罩會感到不安；專家也指出，在鏡頭前戴口罩是「傳遞危機感」的一種有效方法。

根據《Japan Times》報導，東京電視台18日開始讓新聞主播戴上口罩播報，主播大江麻里子也在節目中徵求觀眾反饋，結果1000多則評論中，有將近80％的人支持此防疫措施。但也有聽障人士表示，主播的臉被遮住導致他們無法閱讀唇形，造成理解困難；目前東京電視台正計畫將所有內容加上字幕。

日本放送協會（NHK）的副會長正籬聡（Satoru Masagaki）先前曾表示，主播沒有戴口罩的必要，因為在攝影棚內都有安裝透明壓克力板，記者與來賓之間的距離也都有隔開，不必擔心傳染病毒。不過，東京44歲婦人表示，民眾都非常認真防疫，但看到電視節目中一切如常就讓人很惱火，「所以我最近因為這種情況都不看電視了。」

除了新聞節目之外，綜藝節目也面臨防疫困難。目前大部分棚內錄製的節目，都會讓藝人戴透明護嘴（Mouth Shield）防止飛沫，但這種護嘴防疫效果有限，越來越多人要求藝人也戴上口罩。可是一名匿名電視台導演表示，這幾乎是不可行的，「因為經紀公司認為藝人就是靠臉吃飯。」

社會學專家松谷創一郎（Soichiro Matsutani）指出，在鏡頭前戴口罩是「傳遞危機感」的一種有效方法，更好的方法就是讓藝人採取「遠端錄影」的方式，單獨在一個空間裡參與節目。

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