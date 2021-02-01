傳輝瑞疫苗2/4抵台！民航局未接通知　下午討論國航冷鏈設備保存

▲首批輝瑞疫苗將在4日運抵台灣。（圖／路透）

記者賴文萱／台北報導

近期傳聞歐盟已經發出禁令，在歐洲生產的疫苗都不能出口，掀起台灣民眾擔憂。不過，有消息指出，指揮中心透過在美外交途徑，拿到超過10萬劑輝瑞疫苗，預計4日運抵台灣，並優先讓桃園地區的醫護人員施打。對此，交通部民航局回應，並沒有接到通知，至於下午針對疫苗運送的會議，則是找來國籍航空等相關業者討論疫苗運送的航空貨運流程、冷鏈設備保存，與個案無關。

根據《聯合新聞網》報導，台灣首批新冠疫苗是輝瑞疫苗，數量僅10萬餘劑，而全台醫護人員約65萬多人，無法全面施打，因此，會優先讓桃園地區的醫護人員施打；而這批疫苗預計在4日通過阿聯酋航空運抵台灣，民航局也將在今日（1日）下午召開內部會議，討論如何配送以及冷鏈倉儲等問題。

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為了對抗新冠肺炎，全球各國紛紛投入疫苗研發，知名主持人陳文茜日前在節目上透露，台灣向AZ購買疫苗，可是目前連歐盟都拿不到，因為歐盟已經發出禁令，在歐洲生產的疫苗都不能出口，所以台灣休想拿到疫苗，目前全世界都在等「只需要施打一劑」的美國Johnson & Johnson疫苗，工廠是在比利時，且英國和美國都下了大量訂單，其中美國更是直接訂了12億劑。

▲陳時中坦言，有聽說疫苗交貨量不足。（圖／記者李毓康攝）

對此，指揮官陳時中回應，目前沒有得到明確被限制出口的消息，但好像是因為交貨量不足，本來答應要交貨，現在卻沒有交，而有些合約會規定如果沒有辦法交貨，就不能再賣給其他人，所以才會傳出無法出貨。

另外，陳時中也表示，針對國內疫苗，為加速生產，對於安全和有效的條件不會放寬，但是行政上會協助，不要浪費太多時間跑行政流程，也會討論未來核准情況下，合理協助國內疫苗自製，會給予比較大的協助。