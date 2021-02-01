新冠肺炎又冒新症狀！　西班牙研究：25.7%患者舌頭紅腫發炎

▲西班牙醫院研究發現，有些新冠肺炎患者舌頭會出現異狀。（圖／翻攝自《英國皮膚病學期刊》）

記者張乃文／綜合報導

有關新冠肺炎症狀，患者除了出現發燒、嗅味覺異常及咳嗽，有西班牙醫院的研究發現，確診者的皮膚及口腔會發生病變，包括舌頭發炎、出現短暫性斑點及紅腫等，手掌則有疹子、脫皮或紅腫。

《英國皮膚病學期刊》日前發表一封信，關於西班牙馬德里醫院Hospital Universitario La Paz分析院內666名新冠肺炎輕度至中度病患的狀況，有45.7%的患者出現黏膜組織及手腳出現異樣，其中25.7%有舌炎、紅腫及斑點，有些人甚至感受到燒灼感，且通常伴有味覺障礙。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於手腳皮膚則有39.8%的人會有症狀，像是出疹子、脫皮及發炎紅腫，同時有搔癢的感受。研究提到，雖然無法排除與腳癬等皮膚疾病相關，但由於研究患者均表示自己先前並沒有這樣的疾病，因此建議，若皮膚有發現異常，可盡快檢查是否感染新冠肺炎。

不過，研究也說明，此次納入新冠肺炎的輕度至中度肺炎患者，無法提供無症狀患者或更嚴重的皮膚疾病數據，且所有患者均為成人，兒童的黏膜皮膚病及患病率可能有所不同；另外，此項研究是在2週內所完成，因此前期或後期皮膚表現無法清楚斷定。不過，研究也強調，2週內進入醫院的輕度、中度患者中幾乎有一半表現出皮膚黏膜有異狀，建議可因應需求進行特殊檢查。