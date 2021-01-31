　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣疫苗指標倒數11名　高虹安點出「防疫弱點」：陳時中該坦率了

▲民眾黨立委高虹安出席「要釋憲不違憲 國會自主的底線是法治」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨立委高虹安。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蕭羽耘／台北報導

許多國家陸續搶到新冠肺炎疫苗並開始施打，我國則尚未有確切時間。民眾黨立委高虹安31日向衛福部長陳時中喊話，她表示，過往疫苗進度資訊不透明，已讓國人有諸多疑慮，期待政府與防疫中心可以盡快說明，不再甩鍋。

針對下一波台灣防疫的重點，高虹安31日在臉書表示，能否趕得及施打疫苗，並將疫苗覆蓋率提升到指揮中心預計完全防護力的65%以上，可說是一場疫苗戰。

高虹安分析，根據去年12月美國彭博社（Bloomberg）所更新的「全球抗疫韌性排名」，台灣從第3名進步到第2，僅次於紐西蘭，但是在同一個評比中，台灣在「疫苗獲取」這項指標裡在53個經濟體裡卻是倒數第11名，這就明顯地點出了台灣目前防疫的弱點。

高虹安說，台灣未來如果拿不到足夠的疫苗，當其他國家都施打完畢重啟經濟了，台灣還需要全境封鎖，屆時除了影響經濟，更恐對全體國民的健康造成傷害，這將是很嚴重的國安問題。

她提及，去年曾針對疫苗取得等議題詢問，當時部長陳時中表示，外界對於疫苗的相關資訊不太正確，也可能造成對外談判困擾。高虹安說，基於對外談判困難與保密的理解，多數國人都未嚴加苛責陳時中與政府，只是不斷期盼政府能夠盡快為國人帶來好消息。

至於台灣疫苗問題，高虹安說，如今卻不斷被爆出台灣東洋代理破局、港商「雅各臣」疑似找立委介入、政府信誓旦旦表示對外已預計取得數百萬份疫苗，到近日牛津（AZ）疫苗廠商通知因為歐盟禁令無法提供台灣疫苗等問題。

高虹安轉述，陳時中甚至改口稱，這是因為「有實際的力量施壓」以及「大國超買」造成 「台灣恐將延後國際社會取得疫苗」，甚至批評世界衛生組織（WHO）「不夠力」。

高虹安感嘆，這一連串的轉折，令期待疫苗的國人一再失望，也動搖了大家對陳時中，以及政府的信心。過往疫苗進度的資訊不透明，已經讓國人有諸多疑慮，她喊話，接下來該是向國人說明清楚的時候了，期待政府與防疫中心可以盡快說明，不再甩鍋、也不要再顧左右而言他。

ET快訊
《全明星》第2季完整名單曝！　網狂讚「顏值超高」
換新輪胎「上路有怪聲」他急檢修　老闆一看爆氣：X
「神鵰」男星被女友劈腿　遭狠嗆：尺寸比你大…心碎轉性
魔神仔搶人？詭異騎到深山翻車　他喊「3個字」驚醒見亮光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台灣疫苗指標倒數11名　高虹安點出「防疫弱點」：陳時中該坦率了

快訊／1月第二起！共機單日報到兩次　國防部證：2架次殲11擾台

吳思瑤立委就職周年　羅智強「割萊委」明起開跑

快訊／國防部證「1美籍偵察機」現西南空域　共軍今派殲10機、殲11

案908曾去九份老街、阿妹茶樓　新北：30日已全面消毒

顏若芳批國民黨「傾全黨之力」罷捷：報復性罷免傷害台灣民主

鍾小平揭蔡英文戰略　把黃捷當工具人和馬奇諾防線…為保陳柏惟

吳怡農當選主委感性發言：一張票一世情　將北市黨部能量發揮最大

罷捷遊行升級車隊「貪食龍」　一柱擎天姐現身：罷掉讓妳當「藝」員！

「刪Q總部」2/1成立：啟動罷免陳柏惟！罷免同意票要超過7萬2千票

蕾菈爆熱戀..自曝：跟孫生很久了　酷炫「確實喜歡過瑀熙」目前徵友中

超敬業！吳慷仁50天吃胖到84公斤　「腹肌→大肚腩」…連蹲下都困難

自導自演？客抱怨火鍋吃到衛生紙 業者調畫面驚見她自己丟入鍋中

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

張柏芝練舞控制不住「雞爪手」　對唱跳有信心！結果落拍又慌亂ＸＤ

《女神降臨》書竣說不出口的告白　2年後..文佳煐酒醉躺黃仁燁懷裡

國高中改「9:30上學」有爽到？ 畢業生剖析人性：只會更晚睡

「跟案889同診間」20分鐘中鏢！　平鎮某醫院定調第二家院內感染

「平鎮某醫院」被定調院內感染　多位民眾收通知...急赴院篩檢

下單2小時才送到！男子餓到抓狂　對外送員「拳打腳踢」飆罵：垃圾

台灣疫苗指標倒數11名　高虹安點出「防疫弱點」：陳時中該坦率了

快訊／1月第二起！共機單日報到兩次　國防部證：2架次殲11擾台

吳思瑤立委就職周年　羅智強「割萊委」明起開跑

快訊／國防部證「1美籍偵察機」現西南空域　共軍今派殲10機、殲11

案908曾去九份老街、阿妹茶樓　新北：30日已全面消毒

顏若芳批國民黨「傾全黨之力」罷捷：報復性罷免傷害台灣民主

鍾小平揭蔡英文戰略　把黃捷當工具人和馬奇諾防線…為保陳柏惟

吳怡農當選主委感性發言：一張票一世情　將北市黨部能量發揮最大

罷捷遊行升級車隊「貪食龍」　一柱擎天姐現身：罷掉讓妳當「藝」員！

「刪Q總部」2/1成立：啟動罷免陳柏惟！罷免同意票要超過7萬2千票

淡水惡臭版「霍爾移動城堡」拆了　前後照片驚呆網：像做去疤手術

中年男享天倫、解救小貓...下秒炸翻平和！《無邪》機器就是魔鬼

南台灣假鈔流竄！大鈔給店家找零…他比對嚇傻：夾雜「假百元」

小刀、范逸臣來了！《全明星》第二季名單曝光網狂讚「顏值超高」

吃助眠食物較好睡？研究揭「超驚人真相」　都只是安慰劑

夢想家主場週超過9400名球迷進場　「塔克老師上課T」1小時掃空

青年盃舉重2月1日登場　郭婞淳出戰64公斤級為奧運暖身

台電遭學妹愛山林五局鏖戰險勝　中纖退鯨華坐上例行賽亞軍

胎盤做成墨西哥捲狂嗑！　年輕媽「吃了兩胎」狂讚：很棒~

Rosé演唱會公開首支solo單曲！歌名《GONE》歌詞全英文

六福村白老虎看到「它」喵魂爆發　隔空Give me 5塞奶猛舔窗萌翻網

政治熱門新聞

共機頻擾台　蕭美琴直言問題嚴重

罷捷遊行號召數千人　一柱擎天姐來了

館長曝光跟蔡英文見面聊什麼

快訊／吳怡農2217票當選民進黨北市黨部主委　投票率 12.69 %

黃捷若做得好民進黨何必護航？韓粉曝她特質

鄭文燦：最怕晚上9點接到電話

快訊／國防部證「1美籍偵察機」現西南空域　共軍今派殲10機、殲11

共機上午多批次擾台　幻象2000掛彈緊急升空

新黨罷免開跑　陳柏惟：免驚

侯友宜帶隊開拆塭仔圳：這一刻居民等了50年

林昶佐挺黃捷掃市場：民主不是這樣玩的

「刪Q總部」2/1成立：啟動罷免陳柏惟！

改國徽決議通過　朱立倫怒嗆綠營：別再演了！

才千萬交保就想選屏東縣長？　蘇震清曝下一步

更多熱門

相關新聞

案908到餃子樓中樓　里民曝現況

案908到餃子樓中樓　里民曝現況

指揮中心31日公布案908活動足跡，他26日曾經到桃園龜山區餃子樓中樓用餐。消息曝光後引發熱議，實際前往該餐廳可以發現，餐廳大門深鎖並貼出「公休」公告，有里民表示，店家目前休息三週，畢竟不是店家的錯，希望大家予以鼓勵；里長也感嘆，希望確診者只是外帶，否則這個年恐怕難過了。

耳念珠菌恐成下個大流行　死亡率60%

耳念珠菌恐成下個大流行　死亡率60%

藝人開趴29人染疫！曝多人運動照

藝人開趴29人染疫！曝多人運動照

呼籲春節「克制返鄉」！南韓維持5人↑限聚令

呼籲春節「克制返鄉」！南韓維持5人↑限聚令

頭髮、外衣褲都會沾病毒！進門必做SOP自保

頭髮、外衣褲都會沾病毒！進門必做SOP自保

關鍵字：

高虹安疫苗新冠肺炎陳時中

讀者迴響

熱門新聞

鄰居要求關WiFi：家有孕婦！　孩子回1句萬人朝聖

富豪-196°C冰凍自己50年　現狀曝光

熱依娜疑回應陳芳語嗆爆！

陳芳語選秀被逼說是中國人　崩潰求監視器：淘汰我

藝人開趴29人染疫！曝多人運動照

拜南鯤鯓代天府　新竹男一下車就被提醒：全身雞皮疙瘩

天降1.5億遺產　她竟是地主後代

男友沒工作「錢卻花不完」！網見亮點：幹嘛上班

「平鎮某醫院」感染　民眾急篩檢

玖壹壹開餐廳慘遭客訴...健志氣炸飆罵

葉星辰霸氣「認愛」：我是男友狗

43K給家用！23歲OL慘被榨乾慘死

部桃多人陰轉陽　醫師：陰性只能參考

影／BMW M4狂飆！280–140km/hr「3秒緊貼急剎」

以為是空籠！貓咪美容師超錯愕

更多

最夯影音

更多
蕾菈爆熱戀..自曝：跟孫生很久了　酷炫「確實喜歡過瑀熙」目前徵友中

蕾菈爆熱戀..自曝：跟孫生很久了　酷炫「確實喜歡過瑀熙」目前徵友中
超敬業！吳慷仁50天吃胖到84公斤　「腹肌→大肚腩」…連蹲下都困難

超敬業！吳慷仁50天吃胖到84公斤　「腹肌→大肚腩」…連蹲下都困難

自導自演？客抱怨火鍋吃到衛生紙 業者調畫面驚見她自己丟入鍋中

自導自演？客抱怨火鍋吃到衛生紙 業者調畫面驚見她自己丟入鍋中

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

張柏芝練舞控制不住「雞爪手」　對唱跳有信心！結果落拍又慌亂ＸＤ

張柏芝練舞控制不住「雞爪手」　對唱跳有信心！結果落拍又慌亂ＸＤ

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面