台灣疫苗指標倒數11名　高虹安點出「防疫弱點」：陳時中該坦率了

▲民眾黨立委高虹安。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蕭羽耘／台北報導

許多國家陸續搶到新冠肺炎疫苗並開始施打，我國則尚未有確切時間。民眾黨立委高虹安31日向衛福部長陳時中喊話，她表示，過往疫苗進度資訊不透明，已讓國人有諸多疑慮，期待政府與防疫中心可以盡快說明，不再甩鍋。

針對下一波台灣防疫的重點，高虹安31日在臉書表示，能否趕得及施打疫苗，並將疫苗覆蓋率提升到指揮中心預計完全防護力的65%以上，可說是一場疫苗戰。

高虹安分析，根據去年12月美國彭博社（Bloomberg）所更新的「全球抗疫韌性排名」，台灣從第3名進步到第2，僅次於紐西蘭，但是在同一個評比中，台灣在「疫苗獲取」這項指標裡在53個經濟體裡卻是倒數第11名，這就明顯地點出了台灣目前防疫的弱點。

高虹安說，台灣未來如果拿不到足夠的疫苗，當其他國家都施打完畢重啟經濟了，台灣還需要全境封鎖，屆時除了影響經濟，更恐對全體國民的健康造成傷害，這將是很嚴重的國安問題。

她提及，去年曾針對疫苗取得等議題詢問，當時部長陳時中表示，外界對於疫苗的相關資訊不太正確，也可能造成對外談判困擾。高虹安說，基於對外談判困難與保密的理解，多數國人都未嚴加苛責陳時中與政府，只是不斷期盼政府能夠盡快為國人帶來好消息。

至於台灣疫苗問題，高虹安說，如今卻不斷被爆出台灣東洋代理破局、港商「雅各臣」疑似找立委介入、政府信誓旦旦表示對外已預計取得數百萬份疫苗，到近日牛津（AZ）疫苗廠商通知因為歐盟禁令無法提供台灣疫苗等問題。

高虹安轉述，陳時中甚至改口稱，這是因為「有實際的力量施壓」以及「大國超買」造成 「台灣恐將延後國際社會取得疫苗」，甚至批評世界衛生組織（WHO）「不夠力」。

高虹安感嘆，這一連串的轉折，令期待疫苗的國人一再失望，也動搖了大家對陳時中，以及政府的信心。過往疫苗進度的資訊不透明，已經讓國人有諸多疑慮，她喊話，接下來該是向國人說明清楚的時候了，期待政府與防疫中心可以盡快說明，不再甩鍋、也不要再顧左右而言他。