案908曾到老店「餃子樓中樓」！龜山里民曝現況：鬧成這樣誰敢來

記者趙蔡州／綜合報導

指揮中心31日公布案908活動足跡，他26日曾經到桃園龜山區餃子樓中樓用餐。消息曝光後引發熱議，實際前往該餐廳可以發現，餐廳大門深鎖並貼出「公休」公告，有里民表示，店家目前休息三週，畢竟不是店家的錯，希望大家予以鼓勵；里長也感嘆，希望確診者只是外帶，否則這個年恐怕難過了。

▲餃子樓中樓29日已經完成消毒作業，未來預計會休息3週。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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中央流行疫情指揮中心31日公布，案908曾經於26日中午11點45分到12點15分，在桃園市龜山區一間老店餃子樓中樓用餐、停留時間約30分鐘。實際前往該餐廳可以發現，該店星期日剛好是公休，大門深鎖、打電話也無人接聽，不過根據里民的消息，店家其實29日就展開消毒、預計暫停營業3週。

一名當地里民在臉書「龜山生活通」表示，餃子樓中樓就在他家的樓下，「里長説，上週五（29日）已經消毒過，店家現在休息三週」、「我們希望給予店家鼓勵，畢竟不是店家的錯」。另外一名住在店家隔壁的里民則說，最近店家都在休息，最近幾天新聞吵成這樣，也沒有客人敢上門。

▲里民在網路上分享餃子店現況。（圖／翻攝自臉書）

當地里長也表示，餃子店經營多年，平常生意相當不錯，29日已經有大消毒，只希望確診者當時只有外帶，沒有拿下口罩。根據指揮中心資訊，案908在 25日曾到過九份老街、阿妹茶樓，26日曾到佛光山寶塔寺、永福金寶塔、大溪老街等，目前均已經完成消毒。