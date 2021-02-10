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社會 社會焦點 保障人權

騎士眼睛疑受傷！誤上台88快速道　砂石車見狀…「一個動作」暖炸

記者陳崑福／屏東報導

一名眼睛疑似受傷的機車騎士，今（10）日中午誤闖台88快速道路，雖騎在路肩，但往來車速相當快，後方一部大貨車見狀跟在他後方等速前進，保護他下交流道，暖心的舉動讓網友讚爆。

▲▼機車騎士誤上台88，暖心司機保護下交流道。（圖／民眾提供）

▲機車騎士誤上台88，暖心司機保護下交流道。（圖／民眾提供）

高雄一名阿伯疑似眼睛受傷，左眼戴著眼罩，誤騎上台88快速道路，因此一路騎在外側路肩，目擊者看到很替阿伯擔心，這時突然有一輛砂石車，好像為了「保護」阿伯，一路「違規」開在阿伯後方，直到阿伯安全下交流道，目擊者將影片貼出，讓許多網友看了很感動。

轄區的屏東警分局表示，每年均有2至3件機車誤闖88快速道路情事，雖目前尚未接到相關檢舉資料，若查證屬實將依道路交通管理處罰條例第33條第3項對車主處新臺幣3000-6000元罰鍰。

屏東警分局呼籲民眾，若萬一誤闖國道或快速道路，千萬不要繼續騎乘，應將車輛停放至路旁，人員待在安全處，並撥打110請求警方協助，引導機車下交流道，以免發生危險。此外，民眾若發現有機車騎錯道路，應立刻請同車的人員聯繫警方協助，以確保交通安全。

▲屏東警分局第五組組長蔡鴻哲表示，車主最高罰6000元 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局第五組組長蔡鴻哲表示，車主最高罰6000元 。（圖／記者陳崑福翻攝）

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