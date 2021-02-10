帽T妹刮中10萬...彩券丟著就走！身障男超緊張　報警送回財神爺

▲台南1名身障彩券商，發現張姓女子給他丟的刮刮樂彩券中有張中獎10萬元，報請六分局警方協助找到張女親手歸還，蔡男不貪不取的精神令人感動感佩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南1名身障彩券商，1月28日接到1女子在南區大同路買刮刮樂，刮完誤認沒中獎，將刮刮樂交給彩券商請他丟棄，女子隨即離去，彩券商卻發現刮刮樂中獎10萬，即報請六分局警方協助尋人歸還，在警方追查下，循線聯絡上彩券失主，彩券商順利把中獎彩券交還失主，成就一樁美事。

據了解，1月28日上午11時，該名張姓女子在南區大同路郵局辦完事後，向路邊蔡姓刮刮樂彩券商購買數張面額2000元的「2000萬超級紅包」刮刮樂，張女刮完後，看代碼以為沒中獎，即將刮刮樂交給蔡男，請他丟棄，張女轉身離去後，蔡男比對大吃一驚，張女丟棄的其中一張刮刮樂，竟中獎10萬元。他想還給張女，人已離去不知如何聯絡，加上自己本身是小兒麻痺行動不便，一時不知如何是好。

蔡男想報案，又認為這非治安事件，會給警察添麻煩，不好意思，正左右為難之際，他看到身旁有巡邏箱，想起每小時有警察來巡簽，就靜靜守在巡邏箱旁等候警察。正好大林派出所警員王承宥、陳智雍前往郵局進行金融機構安全維護，蔡男見員警已簽完巡邏表、準備離去時，急忙叫住員警，拜託警方協助找到中獎人張女。

市警六分局長陳錦文得知此事後，頗受感動，立即指示大林派出所長莊海松務必比照指標性案件查處，不論多困難，一定要找到張姓女子，圓滿彩券商的心願。

大林所警員盧亮丰調閱監視器影像，發現張女有進入郵局臨櫃辦事情，因此透過郵局登錄之電話，由郵局循線聯繫上中獎人，蔡男與張女約好2月9日下午4時在大同路郵局碰面，蔡男指認無誤後，將中獎刮刮樂交給張女，張女也準備紅包要答謝蔡男，蔡男卻一再婉謝，拒不受禮，張女只好再添購刮刮樂，答謝彩券商的善行義舉。

蔡男因小兒麻痺，領有重度肢障的身心障礙手冊，雙腳不穿鐵鞋，整個人癱軟在地，根本無法站立，找工作相當不易。他賣刮刮樂1個月收入才1萬多元，勉強供1家4人餬口，而蔡男妻子怕丈夫行動不便，會與他一同外出賣彩券，順便把7歲、4歲的兩個女兒帶在身邊照顧。蔡男深知10萬元對經濟困窘的他是多大的助益，妻女可以少6個月不用棲身在寒冷的街頭陪他賣彩券，但他卻沒起半點貪念，他強調：「不屬於自己的東西，絕對不能拿！尤其是錢！」他要為家人樹立良好的典範，也深信心存善念終有善報，蔡男不貪不取的精神令人感動感佩。

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