紅火蟻入侵花蓮！蟻丘密集分佈1256公頃　動員藥物灌注防治

▲紅火蟻入侵花蓮，包含鳳林鎮及光復鄉，蟻丘密集區面積約達1256公頃。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因應入侵紅火蟻危害，花蓮縣政府於去年底召開入侵紅火蟻跨局處防治分工會議，由副縣長顏新章主持，邀集跨局處各相關單位研商對策。會中由國家紅火蟻中心針對入侵紅火蟻進行專題演講，讓各與會單位了解紅火蟻特徵習性及其防治方式，防檢局也提供芬普尼及百利普芬等藥劑供緊急防治使用，後續紅火蟻防治工作規畫由防疫所協調統籌。

▲去年鳳林鎮民間光電場紅火蟻入侵危害，縣府派員會勘並投予芬普尼藥劑防治。

去年12月4日通報鳳林鎮民間光電場發生入侵紅火蟻危害，縣府立即會同相關單位至現場進行會勘，並啟動防治措施，投予觸殺型芬普尼藥劑執行緊急防治工作。國家紅火蟻中心也至現場探勘及調查周遭入侵紅火蟻蟻丘分布狀況，發現分布範圍包含鳳林鎮及光復鄉，蟻丘密集區面積約達1256公頃，縣府後續將就發現面積進行藥劑、機具及人力盤點，預計今年3月起開始執行大面積噴藥防治作業及監控執行成效。

農業處長吳昆儒表示，補充，國家紅火蟻中心2月3日上午將在鳳林環保科技園區示範蟻丘灌注方法，續由環保局就園區內的蟻丘灌注藥劑賽洛寧，防疫所也會攜帶芬普尼與百利普芬至現場備用。

▲花蓮縣政府召開入侵紅火蟻跨局處防治分工會議。

農業處呼籲民眾，若被紅火蟻叮咬，先立即離開現場，若症狀輕微，請先將患部以肥皂及清水清洗，並做冰敷處理，接著儘速就醫；有嚴重過敏反應，則應立即就醫不可延誤，不可抓揉叮咬處，避免抓破膿包或皮膚而引發細菌感染。如發現疑似紅火蟻，切記不要擾動蟻丘，避免造成紅火蟻搬遷，增加防治困難，請立即向動植物防疫所、花蓮區農業改良場或當地公所通報，並提供發生地點及聯絡人資訊，以便即時派員鑑定防治。

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