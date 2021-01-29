泰國驚見詭異「人形蟻丘」！外觀似孩童盤坐...在地人驚：佛祖顯靈

▲不少民眾爭相膜拜。（圖／翻攝自臉書／Coconuts Bangkok）

實習記者閔文昱／綜合報導

泰國東北部的一處小村莊，有村民在附近的森林裡發現了不可思議的一幕，一座由螞蟻堆成的蟻丘，外型竟激似一個人形，讓附近的居民驚呼是「神明顯靈了？」消息一出也吸引許多人爭相前來祈禱膜拜。

綜合泰媒報導，這座60公分高的「人形蟻丘」，出現在泰國東北部的素林府曼柯卡蘭（Ban Khok Klan）村，當地一位70歲的居民表示，自己住在森林內30幾年，每天靠著在森林內撿樹木及採集野菇生活，卻從沒發現這座蟻丘，直到幾天前有幾名農婦出來採野菇時才意外發現。

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▲蟻丘外型激似盤坐的小童。

整座蟻丘被多根樹幹包圍，且外型看起來就像是一名孩童盤坐的樣子，還可以隱約看到人的輪廓及四肢，甚至還在蟻丘的右肩上發現了神秘的數字「56」，附近樹幹上也有像是數字「47」的螞蟻築巢痕跡，讓當地居民相信這就是神明顯靈以及稍來的幸運數字，紛紛向蟻丘膜拜並許願求財。

目前蟻丘究竟是不是自然生成的還有待調查，有人認為也可能是地方僧侶依照洛坤府著名替人實現願望的靈童艾楷（Ai Khai）形體所建，不少人已經將附近打掃乾淨並拉起防護線以避免民眾太過靠近，也能發現許多像是汽水、鮮花、蠟燭和飲料的供品，但不管真相為何，奇特的景象已經受到當地高度的關注。

泰國的「靈童艾楷」據傳是400年前在佛寺出家的小沙彌，後來不幸因病離世，但他的靈魂仍然守護著佛寺長達400多年，許多民眾相信無論跟「艾楷」求什麼，他都會幫忙實現，尤其是在錢財方面，幾乎是有求必應。