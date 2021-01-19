網PO文：支援防疫所「手機玩到沒電」爽領9萬　保五總隊打臉

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

網友爆料自己現在是警政署保五總隊的員警，支援防疫所，雖然只是菜鳥，但一個月因為支援卻能領到快9萬的薪水，還可以「上班睡覺玩手機到沒電」等誇張行為，對此保五總隊回應薪水的確可以到9萬，但絕對沒有出現睡覺、玩手機都沒人管的情況，實際情形與文章說法有出入。

▲保五總隊資料照。（圖／記者吳奕靖翻攝）

一名自稱是隸屬於警政署保五總隊的員警，在網路po文表示，「當初笑我們37期成績不好到保五等缺，馬上我們在防疫所一個月爽領快9萬，上班睡覺手機玩到沒電，剛出社會就覺得錢這麼好賺，還可以抽住民扣留的菸跟護士聊天，反正也馬上要移撥派出所了，保五根本管不到我們。」

甚至還有一段小字，「還要我們操拒馬到三月底，現在只要報名防疫所，就能躲過裡面一堆低能檢測，只有腦殘才留在公司做傻事」，這篇文章的內容，似乎頗有嘲諷意味。

▲網友爆料保五總隊支援防疫所爽領9萬，遭到隊部否認 。（圖／保五總隊提供）

對此保五總隊回應，目前支援防疫所的37期畢業學生，是在去年12月分發到前往防疫所，總數有11位，也因為支援風險勤務較高，每天會有1500元的防疫津貼，若是以每月22天上班來計算，津貼會有3萬3千塊，加上本俸大約4萬多左右，應該沒有到9萬元之譜。

另外，防疫所內有其他單位的支援人力，不會出現睡覺、玩手機的情況，實際狀況應該跟這篇文章敘述的內容，有明顯的差異。