　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

網PO文：支援防疫所「手機玩到沒電」爽領9萬　保五總隊打臉

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

網友爆料自己現在是警政署保五總隊的員警，支援防疫所，雖然只是菜鳥，但一個月因為支援卻能領到快9萬的薪水，還可以「上班睡覺玩手機到沒電」等誇張行為，對此保五總隊回應薪水的確可以到9萬，但絕對沒有出現睡覺、玩手機都沒人管的情況，實際情形與文章說法有出入。

▲▼保五總隊。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲保五總隊資料照。（圖／記者吳奕靖翻攝）

一名自稱是隸屬於警政署保五總隊的員警，在網路po文表示，「當初笑我們37期成績不好到保五等缺，馬上我們在防疫所一個月爽領快9萬，上班睡覺手機玩到沒電，剛出社會就覺得錢這麼好賺，還可以抽住民扣留的菸跟護士聊天，反正也馬上要移撥派出所了，保五根本管不到我們。」

甚至還有一段小字，「還要我們操拒馬到三月底，現在只要報名防疫所，就能躲過裡面一堆低能檢測，只有腦殘才留在公司做傻事」，這篇文章的內容，似乎頗有嘲諷意味。

▲網友爆料保五總隊支援防疫所爽領9萬，遭到隊部否認 。（圖／保五總隊提供）

▲網友爆料保五總隊支援防疫所爽領9萬，遭到隊部否認 。（圖／保五總隊提供）

對此保五總隊回應，目前支援防疫所的37期畢業學生，是在去年12月分發到前往防疫所，總數有11位，也因為支援風險勤務較高，每天會有1500元的防疫津貼，若是以每月22天上班來計算，津貼會有3萬3千塊，加上本俸大約4萬多左右，應該沒有到9萬元之譜。

另外，防疫所內有其他單位的支援人力，不會出現睡覺、玩手機的情況，實際狀況應該跟這篇文章敘述的內容，有明顯的差異。

ET快訊
壞壞後必感染！人妻「細菌暴衝腎」…夫揭超綠真相：她不讓我碰
鄭爽再爆新音檔！母要求「感情結束，孩子就送人」　她同意了
院內爆發群聚感染　國防部下令：全體官兵避免前往桃園
愛妻癌逝！-196度C冷凍50年...尪「癡等復活」　現狀曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南仁德塑膠工廠驚傳火警「全面燃燒」　40部消防車搶救

剛離開校區…台中21歲女大生遭撞「頭部重創」插管昏迷

酒店少爺、司機當白手套按月送錢！中山分局包庇色情「行之有年」

快訊／想蓋招待所！怪手施工2噸石雕掉落　老闆遭當場壓死

30名醫師出入聲色場所全被拍！他持「記者證」恐嚇　狂削1500多萬

獨／厲害了5寶爸！欠27萬罰款「國家機器也沒轍」　連健保費也欠

報廢鐵櫃掉出20件金飾！台南清潔隊員：很像結婚用...報警找失主

夫妻逃票136元「硬坐自強號」　男鎖喉、腳踹、重摔站務員4分鐘

屏東崁頂橋墩下9幼犬遭燒死　縣府追凶！最重罰200萬囚2年

網PO文：支援防疫所「手機玩到沒電」爽領9萬　保五總隊打臉

鄭爽怒罵：孩子打不掉，X的煩死了！　找前男友一家「要求棄養」音檔曝光

王浩宇遭罷免臉書吐心聲！　「是我不夠努力...不怪任何人」

峮峮笑著聊小鬼入夢：還是很帥！　遺憾沒能一起出國「想去迪士尼」

趙小僑41歲求子：今年最後一年　劉亮佐心疼看不下去「每天往肚子戳」

烏龜嚇到「下巴掉下來」魂魄全飛　75萬人笑噴：誰攻擊你的水缸？

台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃

我的不好玩！公主汪「死亡凝視」　怒瞪妹玩具...媽笑：明明買兩份

愛犬半夜狂推大腿亂叫惹怒媽！她追進房驚見「小兒子斷氣發紫」

陸公車到站前擦撞小黃緊急煞車　女起身一半「噴飛2公尺」重摔亡

本土案例+1！北部醫院5醫護染疫　陳時中設前進指揮所：病房將關閉

快訊／台南仁德塑膠工廠驚傳火警「全面燃燒」　40部消防車搶救

剛離開校區…台中21歲女大生遭撞「頭部重創」插管昏迷

酒店少爺、司機當白手套按月送錢！中山分局包庇色情「行之有年」

快訊／想蓋招待所！怪手施工2噸石雕掉落　老闆遭當場壓死

30名醫師出入聲色場所全被拍！他持「記者證」恐嚇　狂削1500多萬

獨／厲害了5寶爸！欠27萬罰款「國家機器也沒轍」　連健保費也欠

報廢鐵櫃掉出20件金飾！台南清潔隊員：很像結婚用...報警找失主

夫妻逃票136元「硬坐自強號」　男鎖喉、腳踹、重摔站務員4分鐘

屏東崁頂橋墩下9幼犬遭燒死　縣府追凶！最重罰200萬囚2年

網PO文：支援防疫所「手機玩到沒電」爽領9萬　保五總隊打臉

農會選情激烈　台南地檢署結合農田水利署嘉南管理處聯手反賄

女星I級長輩壓閨蜜「頭整個陷入」　粉暴動：衝著我來，我忍乳負重！

川普「任期最後一天」行程曝光！隔天一卸任秒閃白宮　拒迎拜登

《知識為光－成大的守護與實踐》　成大新書發表會

走漏投資風聲、沒善盡督導責任　元大投信遭罰60萬

部桃醫院清點2組「未接觸醫護」　10多名醫師扛200病人照護

好心幫小貓舔毛　肥橘下秒成「坐騎」定格傻眼：現在是怎樣

鄭爽再爆新音檔！母要求「感情結束，孩子就送人」　她認同了：是好事

今彩539頭獎開出！一注800萬獎落台南

「狗狗跛腳」飼主嚇壞花萬元檢查　獸醫一看笑了：在同情你啦

社會熱門新聞

37分鐘肢解成5塊！兇手關鍵失誤袋屍浮出愛河

無照趴走9年欠罰單27萬元　5寶爸全身行頭與存款曝

虐殺女教師　惡男第5度遭判死

獨／5寶爸：晚上已沒體力但一定會去結紮

千萬BMW i8對決納智捷　男載女友試車睡著

蘆洲中藥行深夜大火　宮廟3樓陷火海「疑人為」

濫訴告到運將離職！　公車司機「殺手」轉戰兒福界

女確診隔離30天「仍陽性」！告上法院：放我出來

即／館長槍擊案搞丟50萬名錶　新北警認了

快訊／蓋招待所！怪手施工2噸石雕掉落　老闆遭當場壓死

獨／台中5寶媽不賣檳榔了！未來動向曝光

高雄母女衝下樓逃命仍成雙屍　嫌狂砍41刀：她唱歌太難聽

冷血看護躲被窩！她跌倒顱內出血亡　

獨／洗車店上班4天就請假！5寶爸隔天「提離職」

更多熱門

相關新聞

台灣燈會取消　業者：損失不敢預估

台灣燈會取消　業者：損失不敢預估

受到部桃院內群聚感染事件擴大影響，今年原訂在新竹舉行的台灣燈會宣布取消，雄獅旅遊表示，已報名相關名台灣燈會相關行程的旅客，若願意轉移其他團體行程可享團費9折優惠，若無轉團意願者亦可全額退費。有其他旅行社業者也私下表示，此次損失不敢預估。

高長：台商短鏈布局大勢所趨

高長：台商短鏈布局大勢所趨

日大學考試考生口罩不戴好　勸導拒從...遭取消資格

日大學考試考生口罩不戴好　勸導拒從...遭取消資格

部桃9人確診「病毒傳染力變強？」陳時中回應

部桃9人確診「病毒傳染力變強？」陳時中回應

部桃群聚恐影響台股！投顧曝「操作2建議」：觀望為佳

部桃群聚恐影響台股！投顧曝「操作2建議」：觀望為佳

關鍵字：

高雄保五總隊新冠肺炎疫情防疫所薪水

讀者迴響

熱門新聞

鄭爽連3任都撕破臉！陸網瘋朝聖張翰預言文

音檔曝光！鄭爽要求棄養寶寶：打不掉，煩死了

77年次女街友陳屍車站「4段婚姻被挖出」

女護理師為愛北上部桃！男友家人趕走：好聚好散

點180元鹽酥雞「僅8塊」　店家喊冤PO照卻逆風

把愛妻在-196℃冷凍50年！尪日日癡等重聚

爸抱親生孩休息！旁邊女孩成亮點

男子載女友跑山　竟讓她全裸坐後座

年薪60萬碩士問為何「5寶爸」能娶到老婆

即／部桃護理師染疫　丈夫是輔導老師

快訊／增4例本土個案「染疫護理師家人確診」

37分鐘肢解成5塊！兇手關鍵失誤袋屍浮出愛河

疫情擴大！前台大醫：別去那個今天開幕的店

誰攻擊你的水缸？烏龜嚇到掉下巴

鄭爽不簽字…孩子被當棄嬰曝超慘下場

更多

最夯影音

更多
鄭爽怒罵：孩子打不掉，X的煩死了！　找前男友一家「要求棄養」音檔曝光

鄭爽怒罵：孩子打不掉，X的煩死了！　找前男友一家「要求棄養」音檔曝光
王浩宇遭罷免臉書吐心聲！　「是我不夠努力...不怪任何人」

王浩宇遭罷免臉書吐心聲！　「是我不夠努力...不怪任何人」

峮峮笑著聊小鬼入夢：還是很帥！　遺憾沒能一起出國「想去迪士尼」

峮峮笑著聊小鬼入夢：還是很帥！　遺憾沒能一起出國「想去迪士尼」

趙小僑41歲求子：今年最後一年　劉亮佐心疼看不下去「每天往肚子戳」

趙小僑41歲求子：今年最後一年　劉亮佐心疼看不下去「每天往肚子戳」

烏龜嚇到「下巴掉下來」魂魄全飛　75萬人笑噴：誰攻擊你的水缸？

烏龜嚇到「下巴掉下來」魂魄全飛　75萬人笑噴：誰攻擊你的水缸？

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面