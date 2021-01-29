蔡正元遺憾黃芳彥輕生：永遠帶走了扁家的秘密

▲前國民黨立委蔡正元。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

因涉扁家洗錢案潛逃美國的前新光醫院副院長黃芳彥，被加州橘郡法醫證實陳屍自家車內，身上有自己造成的槍傷。對此，前國民黨立委蔡正元29日表示，扁家的密友這樣結束人生，令人遺憾且訝異，也永遠帶走了扁家的秘密。

蔡正元29日在臉書寫道，黃芳彥是位醫師，非奸惡之人，只不過不了解政壇險惡；黃芳彥講義氣，只是對象是前總統陳水扁家庭就錯了。

蔡正元指出，前第一夫人吳淑珍手上很多珠寶在最後關頭要銷贓時，是黃芳彥幫忙處理，但檢警查獲黃口袋的鑽石珠寶只是一部分，更大部分是再經由扁家財務大臣，找一位台北仁愛路的鑽石大戶，廉價流入台北幾位大款名媛手上。

對於黃芳彥舉槍輕生的行為，蔡正元表示遺憾，並說，「扁家的密友這樣結束人生，令人訝異，永遠帶走了扁家的秘密，塵歸塵土歸土，安息吧黃芳彥」。

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