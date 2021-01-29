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黃芳彥在美過世　法務部長蔡清祥：若需司法互助可立即處理

▲▼法務部長蔡清祥回應黃芳彥在美過世的消息。（圖／記者吳銘峯攝）

▲法務部長蔡清祥回應黃芳彥在美過世的消息。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

前新光醫院副院長黃芳彥，因涉嫌在國務機要費案中幫前總統夫人吳淑珍洗錢，遭特偵組調查期間逃亡美國，被發布通緝，但卻傳出在美國身亡。法務部蔡清祥29日受訪時表示，黃芳彥涉及的案件由台北地檢署承辦，若北檢有需要司法互助，法務部會立即處理。

前最高檢特偵組在前總統陳水扁2008年卸任起，開始追查扁珍涉及國務機要費貪污案，並清查外傳扁家貪污所得「海角七億」下落，檢方懷疑與吳淑珍私交甚篤的黃芳彥幫忙處理吳淑珍的珠寶等財物，但黃在檢方動作前，就逃往美國。因黃擁有美國綠卡永久居留權，不願回台說明案情，檢方因此發布通緝，時效到2034年止。

而在黃芳彥傳出在美國身亡的消息後，媒體詢問法務部長蔡清祥，相關案件該如何處理。蔡清祥說：「台灣跟美國訂有司法互助協定，所以台灣跟美國的司法互助管道是非常暢通的。承辦的台北地檢署，如果對於個案有需要確認消息，或是蒐集證據的話，我們都會盡速的跟美方聯繫，所以只要他們提出需求，我們會立即處理。」

媒體進一步詢問需要追查什麼證據？蔡清祥回應，「他們要的相關資料，不管是跟案情有關的，有任何的需求，或是有關犯罪的證據，都是我們可以協助的地方。」

另外對於通緝犯在外國身亡的狀況，蔡清祥也說明我國的處理方式，「看他是不是有涉及到案件？是不是被通緝？要確認他的死亡消息，或是相關的資訊，需要透過司法互助的方式，法務部的立場就是會跟相關的國家來聯繫，用正式的司法互助來處理。」

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