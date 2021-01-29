黃芳彥在美遭槍傷陳屍車內　好友高大成「3關鍵」揪死亡疑點

▲黃芳彥4、5天前於加州舉槍自盡陳屍車內，消息一出令外界相當震驚。（圖／東森新聞／黃重彥提供）

記者李忠憲、徐愷昕／採訪報導

因涉扁家洗錢案潛逃美國的前新光醫院副院長黃芳彥，被加州橘郡法醫證實陳屍自家車內，身上有自己造成的槍傷。對此，知名法醫高大成受訪時指出，到底是否為自殺，可以根據槍上是否有黃的指紋，以及黃的慣用手是否有煙硝跟血跡來判定；另外，高大成坦言自己平時與黃芳彥都有聯繫，甚至去美國時2人也曾多次一起出遊，據他所知，前陣子黃芳彥曾跟他哥哥高欽澤抱怨，「美國新冠疫情，不能出門」，聽來似乎心情有些憂鬱，但其中並沒透露任何自殺意圖。

與前總統陳水扁交情匪淺、前新光醫院副院長黃芳彥因涉及國務機要費洗錢案遭通緝，最終遠走他鄉逃往美國生活，不料卻驚傳4、5天前於加州舉槍自盡、陳屍車內。對此，黃芳彥胞弟黃重彥表示，哥哥確定是槍傷自殺，但現在最大的疑點是，事前完全沒有任何跡象，為什麼會突然出現這麼大的轉折，舉槍自盡他要表達什麼事情也沒有交代，讓大家找不到原因，令他不禁猜測「也有可能是被自殺」。

▲法醫高大成指出，黃芳彥自殺的可能性偏高。（圖／記者李忠憲翻攝）

黃芳彥的死因外界有諸多喘測，但知名法醫高大成受訪時指出，如果黃芳彥真的是「舉槍自盡」，那依照他的慣用手是右手來看，子彈應該右進左出，且自殺者的彈道通常會由下而上，這也是可以判斷的依據。

高大成再言，通常死者陳屍在家中或家中車庫，雖然都有他殺可能，但在房外車上被發現，可以推論自殺的機率較高，因為依常情來看，若在家中自殺，房屋就會成為凶宅，為了不讓自家房價下跌，自殺者通常會選擇在家外。

最後，高大成也提到自己與黃芳彥的交情，他表示平時2人都有聯繫，甚至他先前去美國多次，他們也都有一起出遊，且黃芳彥也是他哥哥高欽澤的老同學！高大成說，哥哥前陣子有與黃芳彥聯繫，當時黃芳彥曾抱怨，「美國新冠疫情不能出門」，不過言談中並沒有透露任何自殺意圖，如今發生這樣的事情，也是令人不捨與震撼。

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