「阿扁哀悼何其諷刺」　王鴻薇：扁家趴趴走黃芳彥卻終死異鄉

▲國民黨文傳會副主委王鴻薇。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

因涉扁家洗錢案潛逃美國的前新光醫院副院長黃芳彥，被加州橘郡法醫證實陳屍自家車內，身上有自己造成的槍傷。對此，曾任記者報導過扁案、現任國民黨文傳會副主委王鴻薇在臉書表示，扁家全在趴趴走，而黃芳彥終死異鄉，「阿扁哀悼何其諷刺」。

「了解當年第一家庭醫師權傾一時，介入扁家弊案極深，真的是感慨。」王鴻薇指出，過去她在報社，是在SOGO案經營權各方勢力大亂鬥中，第一個披露第一家庭醫師黃芳彥出手的報導，也首先揭開了黃芳彥在扁家干預企業經營的角色。爾後，黃芳彥的事蹟愈來愈多，最終黃芳彥為了扁案被通緝，遠避美國。

王鴻薇表示，如果有看過當年她和同事彭慧明的報導，就知道陳水扁扁執政時，政商勾結串流風氣敗壞到何種程度。太平洋SOGO因為一個在納莉水災的紓困案，原來經營者太平洋百貨章家為了透露與綠營交好的「水餃李」，也就是號稱常常在第一家庭吃水餃而得其名的前太流公司董座李恆隆，竟引來「殺身之禍」。

接著，整個金雞母SOGO百貨被各方人馬生吞活剝，硬是易手經營，而後來的經營者遠東集團徐旭東，竟然還要拿著電腦去跟當時第一夫人吳淑珍報告。王鴻薇感嘆，朱門酒肉臭，簡直是敗壞到極點。

王鴻薇表示，黃芳彥在扁案真是傳奇到家，尤其在避逃美國之前，通知檢方在他的西裝外套裡有11顆鑽石，果然檢方翻箱倒櫃未搜出的鑽石就這麼神奇地出現。

至於為何價值連城的裸鑽可以被黃芳彥輕易帶到美國，但黃卻要留下來給檢方呢？王鴻薇坦言，「這是一段我自己非常想知道的秘密」，可惜隨著黃芳彥之死，可能永無水落石出的一天。

王鴻薇還說，黃芳彥在美國過著經濟優渥的生活，但終其一生，從一個名醫到第一家庭御醫，最後只能躲在美國，一直無法再回到家鄉，以自裁方式結束人生，實在難以想像。反觀當年劣跡罄竹難書的扁家，個個回到正常生活，還可對政局說三道四，怎不令人覺得何其諷刺。

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