為阿扁募款大撒錢　游盈隆：黃芳彥衝上台「手提百萬現金」競標

▲游盈隆。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

捲入陳水扁貪汙案的關鍵人物、前新光醫院副院長黃芳彥自殺身亡，引發不少綠營人士錯愕。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆透過臉書發文悼念他，也提到在一次的義賣場合中，黃芳彥手提百萬現金購買藝術品，大大振奮了扁陣營的士氣。

得知黃芳彥的死訊後，游盈隆表示「很意外」，心情也隨之跌落谷底。他表示，和黃醫師不算有深交，互動也不多，但腦海中對他的印象都很深刻且正面，其中一個印象最深刻的場景，大約是1999年9月某日在來來香格里拉大飯店（現在的喜來登）的募款餐會，那是一場極為熱烈的阿扁競選總統中小企業募款餐會，現場擠滿2、3百人，個個面帶笑容，都很興奮，不時嗨翻天。

游盈隆提到，當時節目進行到義賣金額最大的一件藝術品出現時，隨著主持人喊價節節高升，在場眾人緊張到鴉雀無聲，說時遲那時快，只見一位身手矯捷的帥氣中年男子一個箭步，衝到台上，「兩手各提一袋現金，一袋至少是幾百萬，那個人就是黃芳彥醫師」，簡單講兩句話，豪氣干雲，義正辭嚴，贏得滿堂彩，大大振奮了扁陣營的軍心士氣。

另一次，游盈隆說，在2000年總統大選時，在外界普遍不看好阿扁會勝選的時候，黃芳彥罕見請選戰指揮中心的幾個人吃飯，包括邱義仁和他自己，那是他第一次如此近距離和黃芳彥交流互動，言談之間，覺得黃芳彥是一個有原則、有理想、有熱情、有guts的人。在2000年政黨輪替，政權和平轉移之後，游盈隆只有在一次私人場合和黃芳彥見過面。

2009年後，游盈隆表示，黃芳彥被捲進第一家庭的司法案件，涉入所謂「洗錢罪」，遠走他鄉，雖然洗錢罪，不算重罪，就算證據確鑿，依法最重是七年以下有期徒刑；但他堅持不願面對司法，他內心世界鮮有人知。但游盈隆猜想，「那是來自芳彥兄的特立獨行，那是他對個人尊嚴和原則的堅持，包括最後選擇自己終結自己的生命，一種台灣人武士道精神的展現。」

最後，游盈隆謹以此短文悼念值得大家尊敬的黃芳彥醫師，安息吧！

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