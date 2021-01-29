黃芳彥涉扁案潛逃客死美國　洪秀柱：祝福陳水扁晚上睡得安穩

▲前國民黨主席洪秀柱。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

美國加州橘郡法醫29日證實，涉扁案潛逃美國12年的前新光醫院副院長黃芳彥陳屍自家車內，身上有自己造成的槍傷。對此，國民黨主席洪秀柱29日表示，黃芳彥替前總統陳水扁洗錢、從證人轉為被告，如今在美身亡，而陳水扁卻在在南部的豪宅裡，過著逍遙法外的生活。洪秀柱提醒，「年關將近，祝福陳水扁晚上睡得安穩」。

洪秀柱指出，她2008年在立法院舉行記者會，完整揭露了陳水扁媳婦在瑞士銀行開設的帳戶，以及2千多萬美金（約新台幣7億）的金流，大筆金額的「乾坤大挪移」遭到瑞士聯邦檢察署認定有違反瑞士刑事法典、疑涉嫌洗錢，於是凍結帳戶；接著，陳水扁在她記者會結束後，坦承做了「法律不許可的事」，從此案情急轉直下，涉貪的事證如滾雪球般一一呈現。

洪秀柱表示，黃芳彥從SOGO案到海外洗錢案，可說是「無案不與」，這些案子的「正主」卻在南部的豪宅裡，時常接受訪問、臧否時政、主持直播，過著逍遙法外的生活。而所有未審未判的相關案件均已停擺，也因此，外界對於其死因多所揣測。

最後，洪秀柱提醒，「年關將近，祝福陳水扁前總統晚上睡得安穩」。

其他人也看了這些新聞...

► 黃芳彥「持槍自盡」頭部中彈身亡 南加州法醫證實

► 黃芳彥遺體解剖完畢 舉槍自盡前孤單身影曝「最近一年不快樂」

► 「僅黃芳彥敢幫吳淑珍掛鈴鐺」 沈富雄曾勸：不值為扁流落他鄉



相關新聞...

► 黃芳彥在美身亡 蘇貞昌驚訝 ：望家屬節哀保重

► 黃芳彥疑舉槍自盡 柯文哲大吃一驚嘆扁案沒人知道真相

► 柯建銘：黃芳彥從不介入政治事務 國務機要費早該除罪化

►振興一下我們的美麗

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995