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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃芳彥涉扁案潛逃客死美國　洪秀柱：祝福陳水扁晚上睡得安穩

▲前國民黨主席洪秀柱。（資料照／記者周宸亘攝）

▲前國民黨主席洪秀柱。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

美國加州橘郡法醫29日證實，涉扁案潛逃美國12年的前新光醫院副院長黃芳彥陳屍自家車內，身上有自己造成的槍傷。對此，國民黨主席洪秀柱29日表示，黃芳彥替前總統陳水扁洗錢、從證人轉為被告，如今在美身亡，而陳水扁卻在在南部的豪宅裡，過著逍遙法外的生活。洪秀柱提醒，「年關將近，祝福陳水扁晚上睡得安穩」。

洪秀柱指出，她2008年在立法院舉行記者會，完整揭露了陳水扁媳婦在瑞士銀行開設的帳戶，以及2千多萬美金（約新台幣7億）的金流，大筆金額的「乾坤大挪移」遭到瑞士聯邦檢察署認定有違反瑞士刑事法典、疑涉嫌洗錢，於是凍結帳戶；接著，陳水扁在她記者會結束後，坦承做了「法律不許可的事」，從此案情急轉直下，涉貪的事證如滾雪球般一一呈現。

洪秀柱表示，黃芳彥從SOGO案到海外洗錢案，可說是「無案不與」，這些案子的「正主」卻在南部的豪宅裡，時常接受訪問、臧否時政、主持直播，過著逍遙法外的生活。而所有未審未判的相關案件均已停擺，也因此，外界對於其死因多所揣測。

最後，洪秀柱提醒，「年關將近，祝福陳水扁前總統晚上睡得安穩」。

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