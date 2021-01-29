來花蓮泡好湯中大獎！桃園得主開心領車：將開幸運車再光臨

▲▼桃園的張先生（右）幸運抽中最大獎三菱COLT PLUS汽車。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府舉辦的「2020太平洋溫泉季」活動圓滿落幕，活動期間遊客詢問度最高的「雙泉奇浴‧住宿抽汽車」抽獎活動，去年年12月21日在律師見證下，由秘書長張逸華以直播方式抽出，桃園的張先生幸運獲得最大獎三菱COLT PLUS汽車獎項。縣府29日上午花縣府前舉行贈車儀式，這也是繼去年玩花蓮抽豐田後，花蓮送出的第二輛汽車。

在贈獎儀式中，汽車大獎得主張先生親自出席，得知自己抽中頭獎，全家都興奮不已。張先生開心的說：「全家人都很喜歡花蓮，一定要開著這台幸運汽車再度蒞訪花蓮，這真是2021年最好的新年禮物！」他表示，2020年已蒞訪花蓮5次，但與家人首次來花蓮泡湯，就選擇住在玉里安通溫泉飯店，除了被花蓮好湯吸引之外，花蓮的好山好水好空氣，真的讓人流連忘返！此次贈車儀式也為2020花蓮太平洋溫泉季畫下完美句點。

秘書長張逸華表示，感謝全國友人對花蓮瑞穗英雄湯、安通美人湯的喜愛，此次活動提升中南區住房率提高，讓遊客在無法出國及冷颼颼的寒流當中，可泡上舒服的溫泉，解解不能出國的旅遊癮。除了泡好湯還能抽多項獎品，活動當中就有98位幸運得獎者，強大的好運令人羨慕不已。

花蓮今年以『慢．精品．花蓮』為主軸，將獨有的特色向外延伸，成為最適合民眾深度造訪的旅遊城市。歡迎全國遊客實際走訪花蓮縣溫泉景點與旅宿，透過溫泉、人文、在地特色更深入認識花蓮好山好水與花蓮好湯，慢慢享受花蓮的美好！

另因受疫情的影響，「2021花蓮太平洋燈會」取消開幕儀式、表演等聚客活動，但於110年2月6日至3月8日（除夕休）在太平洋公園及壽豐鯉魚潭，主燈及其他燈雕佈置仍會以裝置藝術方式呈現，歡迎全國鄉親疫情期間勤洗手、戴口罩，做好相關防疫措施，來花蓮溫馨圍爐過好年。

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