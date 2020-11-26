「林肯汽車」變模型！她抽中頭獎遭主辦單位耍賴…結局舒適度破表

▲參加閨蜜公司酒會，抽中頭獎。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

上海一名羅姓女生2019年經閨蜜邀請，參加了閨蜜公司舉辦的活動，當場幸運爆棚，抽中一輛林肯汽車。沒想到，活動結束後，她卻被告知，該獎品是內定給公司員工的，活動出了紕漏，只能給她一輛林肯汽車模型。協商無果後，她提告。近日，法院作出判決。

據《快科技》報導，在2019年，羅女參加活動，抽中了大獎，獎品為一輛林肯汽車。當時，她激動萬分，還上台領了獎，對活動主辦方表示感謝，更在社交軟體上PO文告訴了親朋好友，分享自己的喜悅。

但是讓羅女想不到的是，活動結束後，公司卻說，活動出現了紕漏，獎品是內定給員工的，只能送給羅女一個模型「以資鼓勵」。羅女對此很是氣憤，與閨蜜公司協商無果後，向法院提起了訴訟。

近日，上海市第一中級人民法院做出終審判決，活動主辦方需按照約定，向羅女交付一輛真正的林肯汽車。

對於結果，網友表示舒適，「法院幹的漂亮」、「寧可說出潛規則，也不想兌現獎品承諾，公司臉面還要不要？」、「是不是玩不起」、「既然可以參加這個活動，不是公司員工也可以抽獎，神奇的操作」、「哈哈哈哈，內定的那你別邀請人啊」、「都什麼時代了，還耍賴」。

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