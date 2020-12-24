花蓮住宿抽汽車結果出爐　得主驚喜：首次來泡湯就得大獎

▲「雙泉奇浴．住宿抽汽車」在律師見證下以直播方式順利抽出。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府舉辦的「2020花蓮太平洋溫泉季」活動於12月20日圓滿落幕，活動期間遊客踴躍參加「雙泉奇浴．住宿抽汽車」抽獎活動，花蓮縣政府於21日晚間8時，在李文平律師見證下，以直播方式由秘書長張逸華順利抽出iPhone12手機及最大獎三菱COLT PLUS汽車幸運得主。

花蓮縣政府秘書長張逸華表示，恭喜獲得三菱COLT PLUS汽車幸運得主桃園的張先生、iPhone12手機由高雄的簡小姐獲得以及總計98位的幸運得獎者們，2020花蓮太平洋溫泉季活動雖然已經圓滿閉幕，活動主推兩大溫泉區，有瑞穗英雄湯及安通美人湯，不僅水質好更有優美的風景，歡迎全國民眾隨時來訪花蓮，體驗花蓮的好山好水與溫暖人情。祕書長張逸華亦表示，來到花蓮要大口深呼吸，不妨來到花蓮深度旅遊，留得久、玩得慢、走得深。明年的發展主軸更以「慢．精品旅遊」，讓來到花蓮旅遊的朋友們有著深刻印象。

▲現場貼出所有中獎者名單，也會在花蓮觀光粉絲團公布。

獲得汽車大獎的桃園市張先生表示，首次帶著家人蒞訪花蓮，趁著溫泉季活動期間從桃園開車到花蓮觀光旅遊，蘇花改讓我們到花蓮超方便，這次親子遊選擇住在好山好水好空氣以及花蓮美人湯的「安通溫泉飯店」，家人們都很喜歡這趟東部之旅，本次能幸運獲得三菱COLT PLUS汽車大獎，感到很驚喜，非常感謝花蓮縣政府舉辦這次的泡湯抽獎活動，下次一定要開著這台車全家一起再來花蓮度假旅遊。

獲得iPhone12的高雄市簡小姐表示，與朋友們一起前往「瑞穂天合國際觀光酒店」度假，在瑞穗泡上舒服的英雄湯，很意外這次的東部旅行能幸運抽到iPhone12手機，原以為是詐騙，但經過查證後，由驚轉喜，覺得自己也太幸運了吧！

花蓮縣政府為促進觀光旅遊所舉辦「雙泉奇浴．住宿抽汽車」活動，於11月21日至12月20日期間，獎項包含三菱COLT PLUS汽車一部、iPhone12一台、花蓮瑞穗天合住宿券、瑞穗/安通泡湯券、紅面鴨大禮包等多項獎項。在李文平律師見證下，由住在桃園市桃園區的張先生幸運獲得三菱COLT PLUS汽車一部；另外由在高雄市新興區的簡小姐得到iPhone12手機一台，所有得獎名單也於花蓮觀光粉絲團公布。

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