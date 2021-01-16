消防構築平安護鄉親　雲林縣消防局50人獲頒「義消楷模」

▲雲林縣消防局「109年消防暨義消楷模人員表揚大會」，雲林縣長張麗善肯定全體消防及義消們共同努力的辛勞與奉獻，並表揚今年度消防及義消楷模合計50人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

身著紅色制服的消防人，出現在每一位縣民的眼中是信賴更是安心，而在滿身泥濘的消防衣下，包含著義消赤誠的心。雲林縣消防局於今（16）日於消防局大禮堂辦理「109年消防暨義消楷模人員表揚大會」，雲林縣長張麗善肯定全體消防及義消們共同努力的辛勞與奉獻，並表揚今年度消防及義消楷模合計50人。

獲獎人員中，義消總隊翁建富副總幹事已服務30餘年，自1985年就加入義消行列，從基層隊員做起，經歷921大地震、元長工業區大火等各式災害搶救，升任至義消總隊後亦持續用心於後勤工作，成為消防人的後盾。

「做對的事，把事做對」，獲獎人斗南分隊分隊長張竣翔，亦自基層隊員做起，努力在每一個工作環節上，不論是火災預防、災害搶救、緊急救護，秉持著消防人員如果能夠多付出一份努力，便能降低民眾遇到災害時生命財產的損失，本於初衷，以助人救人為己任。

「消防助母，我亦成為鳳凰助人」，北港鳳凰救護分隊幹事張淑玲，協助分隊救護勤務、宣導工作及各式勤務不遺餘力，於消防局服務期間多次獲得各項績優人員表彰，其先生亦是義消同仁，這些緣分是來自於10多年前的一晚，其母親因腹部劇烈疼痛，那一通撥向消防局119求救電話，因為感受到救護人員的溫暖協助，所以加入了鳳凰救護的行列，希望能幫助更多人。

「給人希望是天使、救人苦難是菩薩」，雲林縣長張麗善表示，感佩獲獎者的事蹟及多年來努力付出，每位消防及義消弟兄姊妹不僅是菩薩更是天使，並將持續耕耘於雲林這一塊土地上。於消防局團隊互相協助、彼此照顧，共同打造出平安幸福的雲林大家庭，十分感動。並感謝獲獎楷模過去的努力及付出，期勉全體人員持續精進，為縣民打造安全、幸福的居住環境。



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