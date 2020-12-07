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長春集團捐百萬消防衣　張麗善：目標明年消防員都有第二套

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▲長春石油化學股份有限公司捐贈51套消防衣褲，此次捐贈是目前單一捐贈數量最多，由雲林縣長張麗善代表受贈。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲長春石油化學股份有限公司捐贈51套消防衣褲，此次捐贈是目前單一捐贈數量最多，由雲林縣長張麗善代表受贈。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣消防局今（7）日下午於雲林縣政府辦理「長春石油化學股份有限公司捐贈百萬消防衣褲典禮」，消防局表示，此次捐贈是目前單一捐贈數量最多的，由雲林縣長張麗善代表受贈，雲林縣長張麗善表示，全縣需求為600套，目前已募得400多套，今日長春再捐出51套，預估明年可全部補足。

消防局長林文山說明，目前消防人員配備「第二套消防衣」的狀況，雲林僅在基隆市及桃園市之後，第二套消防衣的用途是保障消防人員的健康及安全，有時候著裝第一套消防衣出門救災，衣物沾上灰、炭等致癌物，可能來不及時清洗就要再穿出門，而此時第二套就能派上用場。在縣長的支持下，今年已編列500萬明年消防設備預算，在明年度整體消防員都能擁有第二套消防裝備。

雲林縣長張麗善表示，長春集團大力支持，捐贈61套單價2萬多元的消防衣及消防褲，這是為消防人員準備的第二套消防衣，長春集團秉持著優良企業的社會責任，取之社會回饋社會，用感恩的心感謝他們的慷慨解囊，消防局扮演守護我們雲林縣生命財產安全，加上警義消人員無私地奉獻，不論是專業、熱情各方面非常感恩及肯定。

長春集團麥寮廠總廠長葉來巡表示，希望未來在縣長的領導之下，在雲林的企業能夠有更好的發展。春集團產品橫跨合成樹脂、電子材料及電子化學品等領域，從早期生產「電木粉」起家，到成功研發讓合板工業躍上國際舞台最重要的「防水尿素膠」，隨著公司發展持續，研發聚乙烯醇(PVA)塑料合金製造，其中半導體封裝用的高純度環氧樹脂與電子化學品，鋰電池用銅箔產品，在國際上具有技術領先很高的評價。

雲林縣消防表示，「119」在鄉親的心目中，代表著安心與信任，消防局團隊堅守崗位，使命必達，共同打造出安全幸福的雲林，更對長春集團善心義舉表示感謝，政府資源有限，地方民力無窮，期望拋磚引玉，讓救災效率更加提升，為縣民打造安全、安心的居住環境。

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