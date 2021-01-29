侯友宜帶隊開拆塭仔圳「鐵皮屋城市門戶」：這一刻居民等了50年！

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜今29日帶隊開拆塭仔圳重劃大型建物作業，以行動治理宣示翻轉新北的決心。侯友宜表示，這一刻市民等了50年，終於等到了。

新北市政府為展現對塭仔圳重劃案的執行魄力，已公告限期第一區重劃區內地上物一年內完成搬遷，區內新莊區中正路上約3千坪大型建物已騰空搬遷，並點交予地政局承包廠商進場拆除。

侯友宜表示，新泰塭仔圳等了50年，總算等到這歷史的一刻，這是新北市進到我們這個大城市的門戶，每一次從國際人士坐機場捷運進到新北市，看到的都是破舊的鐵工廠，影響國際觀瞻，更影響新北市的發展，所以這50年的期盼總算等到今天。

侯友宜宣布，今天開始新泰塭仔圳拆遷就正式展開，從新泰塭仔圳今天做的示範拆遷，以及在自動搬遷到今年9月第一期要完成，第二期要到12月完成。





▲侯友宜帶隊進行「新泰塭仔圳示範拆除」行動。（圖／記者羅婉庭攝）





▲「新泰塭仔圳示範拆除」行動。（圖／記者羅婉庭攝）

侯友宜表示，市府拿出最大的誠意，成立產業用地輔導團、影響勞工輔導計畫，以及幫助所有弱勢族群，能夠用誠意跟溝通協調大家來搬遷，因為這裡面有6000家工廠，會持續溝通。展現誠意、決心跟魄力改變塭仔圳，改變國都之門，讓新北市能夠在2030能夠築夢崛起就看塭仔圳，400公頃最大的土地面積的重新再造。

新北市地政局康秋桂局長表示，本案建物位於重劃區內新莊區中正路486號占土地面積達11,390平方公尺，原先為紡織公司，後經法拍成為月租停車場使用。第一區重劃計畫書公告後，業者即積極配合自動搬遷，於1月初完成點交作業。

因符合自動搬遷期限且完成垃圾清除，依法除補償費外，可再領取自動搬遷獎勵金，後續由地政局承包廠商榮工工程進行拆除作業。另因該建物內部結構完整，考量第一區施工面積龐大，為更有效執行拆除作業，將利用此案部分空間做為施工基地，以進行廢棄物分類、及後續施工材料存放。

塭仔圳重劃第一區自動搬遷期限至110年9月；第二區則至110年12月，請地上物所有權人配合於期限內將建築物內物品騰空搬離、完成斷水斷電及戶籍遷出登記。

▲地政局長康秋桂。（圖／記者羅婉庭攝）